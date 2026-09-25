Una práctica cotidiana puede terminar en una sanción económica.

Con el fin de lograr una mejor convivencia con la ciudadanía, la Alcaldía de Bogotá cuenta con un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cual, entre otros puntos, aclara que “lavar un vehículo en plena calle, sin agua reciclada de las lluvias”, es un comportamiento que genera “medidas correctivas”.

El Código Nacional de Seguridad y convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, prohíbe en el artículo 100, numeral 5, lavar carros u otros bienes muebles en el espacio público.

¿De cuánto es la multa por lavar carros en el espacio público de Bogotá?

La multa por lavar carros en el espacio público de Bogotá es de tipo 4 y tiene un costo de $933.816 en 2026.

¿Qué otras conductas condena el Código Nacional de Seguridad y convivencia Ciudadana?

La Ley 1801 de 2016 también multa otras conductas que “impactan en la ciudad”, entre las que se destacan:

Multa general tipo 4

Arrojar basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en el espacio público. El valor asciende a $933.816 y la prohibición se encuentra en el artículo 111, numeral 8.

Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público conlleva una multa general de $933.816 y una medida pedagógica. Se contempla en el artículo 140, numeral 11.

Bogotá aplicará multas de $933.816 a quienes laven carros en el espacio público. Fuente: Shutterstock koldo_studio

Multa general tipo 3

Contratar o utilizar medios no aptos para transportar escombros. La multa es de $466.908 y se observa en el artículo 111, numeral 9.

¿Cómo evitar una multa?

La recomendación para los ciudadanos es sencilla: no lavar un vehículo en plena calle, sin agua reciclada de las lluvias.

Para evitar una sanción, se recomienda: