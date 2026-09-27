Uruguay cerró su participación en los Juegos Sudamericanos (Odesur) en Santa Fe con un registro histórico: 54 medallas, con lo que superó el techo de 51 conseguido en Rosario 1982. La última presea llegó este domingo de la mano de Juan Manuel Luzardo, que se coronó con la medalla de oro en salto ecuestre, poniendo el broche de oro a una actuación sobresaliente.

La cosecha total se compone de 17 oros, 14 platas y 23 bronces, marcando el mejor desempeño uruguayo en la historia de los juegos. El remo volvió a ser la disciplina de mayor aporte, con seis medallas de oro, dos de plata y cinco de bronce, reafirmando su tradición como una cantera de éxitos para el país.

El atletismo también dejó una marca importante: tres oros y tres platas que contribuyeron de forma decisiva al total. Otros deportes y atletas individuales completaron la actuación, consolidando una delegación equilibrada entre pruebas colectivas e individuales y mostrando profundidad en varias disciplinas.

La delegación y el Comité Olímpico celebraron el resultado no sólo por el número de medallas, sino por la variedad de deportes que subieron al podio y por el envión anímico que este desempeño genera de cara a futuras competencias regionales y continentales. Para muchos deportistas, Santa Fe 2026 será recordado como un punto de inflexión en la proyección del deporte uruguayo.