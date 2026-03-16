Catherine Chen, directora del área VIP e Institucional de Binance visitó Buenos Aires para participar de una serie de eventos. A cargo de la cobertura global de los clientes más sofisticados, evaluó que hay mucho espacio para que el mercado argentino siga creciendo en cripto y consideró que en el contexto más volátil, estos activos pueden convertirse en refugio. — ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en los mercados por efecto de la guerra y cómo esperás que esto impacte en el mercado cripto en general? — Para ser honesta, creo que cuando hay una guerra las cosas se vuelven muy impredecibles y suele haber mucha irracionalidad activada por una variedad de noticias que, a veces, ni siquiera tienen sentido. Ahora bien, contrariamente al mercado de acciones, lo que hemos visto al menos en los últimos días fue que el mercado cripto, a diferencia del de renta variable, en realidad subió mientras que el de acciones bajó. Nuevamente, en los últimos dos años hubo un aumento en la correlación entre las criptomonedas y otras clases de activos, eso es un hecho. Sin embargo, tras el estallido de esta guerra, estamos viendo que esa correlación se reduce de nuevo, lo cual me resulta bastante interesante. Tal vez parte del sentimiento del mercado apuntaba al hecho de que, en este momento, el mercado quería buscar algún tipo de refugio seguro y aquí es donde, una vez más, de alguna manera hubo un consenso de que Bitcoin, entre otros activos digitales importantes, era la elección de la gente. Personalmente, sigo esperando una mayor volatilidad; definitivamente en el mercado de acciones ya estamos viendo mucho de eso, pero en el cripto posiblemente también. Obviamente esperamos que el mercado siga siendo resistente, pero diría que durante una fase de mayor volatilidad, el inversor común debe mantenerse atento. En cuanto al inversor institucional, en términos generales, la volatilidad es su amiga, así que mientras sean prudentes con el riesgo y sepan cómo gestionarlo, francamente, es más bienvenida que temida. — ¿Preocupa que los precios del petróleo suban respecto a lo macroeconómico y el impacto en un sector que depende tanto de la energía? — Por supuesto. Y ni siquiera es solo el petróleo, siento que estoy volviendo a mi vida en las finanzas tradicionales, pero es el GNL (Gas Natural Licuado) también, y eso definitivamente va a tener un impacto, una alta inflación. Los costos de producción de muchos productos diferentes probablemente aumentarán. Es del interés de todos que esto pueda terminar más pronto que tarde; de lo contrario, sí, los precios de la energía y las materias primas a corto plazo están destinados a ser altamente volátiles y probablemente a subir, lo que en última instancia resultará en una inflación en todo el mundo. — Estuviste aquí en diciembre de 2024. Desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ves el mercado argentino, el mercado financiero, el entorno regulatorio? —Argentina siempre ha sido un país que está un poco por delante de la curva en comparación con otros pares alrededor del mundo. También entiendo que la administración actual es más partidaria y receptiva de los activos digitales y de la tecnología que los potencia. Tengo entendido que la capacidad de usar criptomonedas, es decir, stablecoins o activos digitales similares como medio de pago o remesas, es algo que ha estado ocurriendo. — ¿Crees que con ese marco pueden volcarse más inversores al sector? — Con el apoyo, la claridad y el marco regulatorio adecuados, el mercado está destinado a crecer exponencialmente. Hasta que eso suceda, por supuesto, la adopción ocurrirá lenta y gradualmente. En última instancia, para que entremos en una fase de crecimiento exponencial o casi explosivo, creo que es necesaria aún más claridad regulatoria. — ¿Y cómo ves la regulación en este momento, no solo en Argentina sino a nivel mundial? — Las cosas definitivamente han mejorado desde que la administración Trump asumió el cargo. El presidente Trump fue muy vocal sobre querer hacer de los Estados Unidos la capital cripto del planeta, del mundo. También han firmado, o están en proceso de firmar, una serie de regulaciones; la firma real de la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) envió un mensaje muy claro al mercado: esta clase de activos y esta infraestructura financiera llegaron para quedarse y ahora hay un marco y una estructura clara para que los participantes del mercado operen. Y habrá más, la Ley de Claridad, la Ley de Estructura de Mercado, todas están en fila. Con EE. UU. señalando muy claramente su enfoque y su apoyo a la industria y la tecnología, eso ha impactado muy positivamente a otros reguladores de todo el mundo. A nosotros mismos, en Binance, ADGM (Abu Dhabi Global Market) nos ha otorgado la licencia global, y el FSRA de ADGM siempre ha sido uno de los reguladores más avanzados del mundo; ellos también han adoptado plenamente los activos digitales. Estamos empezando a ver a más reguladores en todo el mundo ser más activos y querer asegurarse de no quedarse fuera, de no ser demasiado lentos a medida que la industria evoluciona rápidamente. — ¿Ves que todos van en la misma dirección o existe el riesgo de que, por intentar acelerar las cosas, haya una divergencia? El FMI, por ejemplo, plantea armar un marco internacional, pero ¿es más una situación país por país? — Una organización internacional le tomaría mucho más tiempo poder ejecutar cualquier cosa que a nivel de cada país individual. En cuanto al nivel de cada país, hay variaciones. Como operador global, siempre respetamos y nos adherimos a las variaciones locales introducidas por cada jurisdicción y gobierno, y es completamente esperado y comprensible. Incluso hoy, en el mercado tradicional, también tenés modelos completamente diferentes o reglas y regulaciones locales adoptadas por diferentes países, así que eso es de esperar. — Mencionaste antes la volatilidad. ¿Cómo ves al mercado internacional acercándose a las criptomonedas como una cobertura de certidumbre en esta era? En Argentina se adoptaron mucho para saltear las restricciones del cepo. — Una de mis especulaciones personales de por qué las criptomonedas han estado subiendo es que, en tiempos de incertidumbre, Bitcoin especialmente es visto como algo que mantendrá su valor; el “oro digital”. Así que, a medida que entramos en un período de incertidumbre —y así es como definiría los próximos meses— creo que figuras como Bitcoin tendrán gente internacionalmente que quiera mirar eso. De manera similar a cómo algunas personas, incluso antes de que estallara la guerra, hicieron que el precio del oro subiera a máximos históricos. La naturaleza de las stablecoins y la infraestructura de activos digitales blockchain continuará y, de nuevo, en un período de incertidumbre donde la fluidez y la transferencia de dinero son probablemente aún más importantes, definitivamente creo que tal vez hay una oportunidad para que incluso aceleremos la adopción, una adopción aún más amplia de las stablecoins, por ejemplo, debido a la necesidad esencial durante los períodos de incertidumbre. — ¿Se necesita algo más para eso, como interoperabilidad? — La respuesta corta es sí. Estamos entrando en una fase en la que las principales instituciones financieras ahora están adoptando plenamente la tecnología. Estás viendo cada vez más bancos anunciando su propia red. Nadie quiere simplemente usar la capa uno que alguien más ya construyó, todos quieren usar la suya propia. Creo que, en última instancia, construir y continuar la expansión de la infraestructura es bienvenido, pero al final, ante las diferentes normas, necesitás converger. Y espero que eventualmente haya un estándar unificado o algo que conecte las diferentes infraestructuras, de tal manera que no tenga fricciones. Para alcanzar una adopción significativa, tiene que ser sin fricciones para la gente que lo usa; la gente necesita estar usándolo sin siquiera saber que lo está usando. En ese punto, si todo el mundo está en su propia red, usando su propia infraestructura de manera muy aislada, eso va en contra del espíritu de las criptomonedas. Personalmente espero con ansias el momento en que todos se unan o, de alguna manera, el mercado impulse a que esto suceda. A largo plazo, la convergencia ocurrirá y las fronteras se volverán más difusas. — ¿Cómo es el entorno de los inversores institucionales en Argentina, los VIP? ¿Cómo es el negocio aquí? — Servimos a todos nuestros clientes de más alto valor bajo un mismo paraguas y lo llamamos programa VIP. Argentina está más concentrada hacia las personas de alto patrimonio y un poco de los VIP de tamaño medio. Lo cual, para mí, es una oportunidad para que las instituciones continúen creciendo. Para tener un entorno significativo para que las instituciones prosperen aquí, tal vez se necesita un poco más de claridad regulatoria, pero por lo demás, diría que los de alto patrimonio ya son bastante activos en el mercado local. Y con suerte, con la apertura de un marco regulatorio aún más amigable, este segmento también pueda continuar creciendo. — ¿Cuáles son tus expectativas para este año en términos de desarrollo del mercado? — Para nosotros, uno de los anuncios más importantes cuando se trata de oferta institucional fue “Cripto como Servicio” (CaaS) a finales del año pasado. Y lo anunciamos francamente porque sentimos que el mercado está listo, y eso es exactamente lo que hemos visto desde entonces. Hay más claridad en dos frentes: primero, que las criptomonedas no son malas; las criptomonedas son una clase de activo legítima y ofrecen una infraestructura financiera sólida. Esto permite que otros intermediarios financieros realmente puedan pensar “es hora de que nosotros también adoptemos las criptomonedas”. Estamos viendo un aumento del interés de muchas instituciones financieras en todo el mundo que son intermediarios; intermediarios financieros que ahora quieren agregar cripto a su oferta o empezar a usarlas para facilitar la actividad que ocurre en sus respectivas plataformas. Esto implica que inversores puedan operar cripto o incorporarlo para potenciar pagos o remesas. Esa es la tendencia de este año: que los intermediarios financieros comiencen a integrar y ofrecer cripto de una forma u otra. — ¿Impactan los casos o investigaciones por lavado de dinero y la visión de que se usan las criptomonedas para eludir la regulación? — Siempre he dicho que se necesita mucha más educación, pero francamente la mayoría de las personas que dicen que los criminales usan cripto para lavar dinero están atacando a la industria sin una base sólida de datos que lo respalde. El 99,5%, posiblemente incluso más (y este número es del FMI), del lavado de dinero se hizo en realidad en el sistema tradicional. No se hace usando cripto. Porque las cosas son rastreables en el blockchain. Tenemos literalmente el estándar más alto de la industria cuando se trata de prevención de lavado de dinero, financiamiento antiterrorista y todos esos controles establecidos. En comparación con 2023, la actividad ilícita que fue captada en nuestra plataforma también ha bajado significativamente, creo que ha bajado en un 97%. Francamente, no me preocupa. Lo que me preocupa es la desinformación y la falta de educación. Por eso trabajamos muy estrechamente con las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Lo que me preocupa son los detractores que difunden información negativa sobre esto.