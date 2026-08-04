Este martes, 4 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 3198.35 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,07%.

La cotización del Dólar bajó -0.07% en la última semana y -14.99% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el dólar mostró alta volatilidad con alternancias frecuentes; registró dos descensos consecutivos a mitad del periodo, seguidos por dos avances y cerró sin variación neta frente al inicio.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 28.02%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.52%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 319,835.01 pesos colombianos; el de 200 dólares es de 639,670.02 pesos y el de 500 dólares es de 1,599,175.05 pesos.