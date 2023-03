Zara expande su negocio de segunda mano, ¿en la Argentina se podrá comprar ropa usada?

Zara, la conocida marca del grupo español Inditex, cerró el 2022 como el mejor año de su historia y ya anunció que llegará a nuevos países con su negocio de venta de ropa de segunda mano , una tendencia que crece en el mundo y a la cual también se sumó, en un nuevo intento, hace muy poco la sueca H&M.

El grupo dueño de la etiqueta que en la Argentina tiene 11 locales , el año pasado cerró un año histórico tras la llegada de Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega, a la presidencia.

Según su resultados anuales, cerrados en enero, el grupo que tiene, además de Zara, marcas como Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, alcanzó ventas por u$s 34.600 (32.569 millones de euros), lo que representa un incremento del 17,5% frente a 2021, por encima de las previsiones de los analistas, y también un 15,1% más que su anterior récord de u$s 30.000 (28.286 millones de euros) logrado en 2019.

Marta Ortega, hija del fundador de Zara y actual presidenta del grupo

Estos números a pesar de haber salido de Rusia, donde la empresa tenía 514 tiendas, en torno el 6% de sus ventas . Sin embargo, gracias a una facturación que creció "en todas las áreas geográficas, tanto en tiendas físicas como online, y en todos los formatos", el grupo textil aun así logró crecer exponencialmente.



Lo que tiene preparado el dueño de Zara para 2023

Inditex, el grupo dueño de Zara, anunció algunas novedades. Entre ellas, la expansión de su negocio Pre-Owned.

La venta de ropa de segunda mano llega a más países. Este modelo permite a sus clientes donar, arreglar o vender ropa del grupo de segunda mano. Tras su lanzamiento en Reino Unido el año pasado, en 2023, se expandirá a Francia y Alemania. Aún el país de origen de la empresa, España, no está en la lista para probar este nuevo negocio que, por supuesto, tampoco llegará a América latina por el momento.

Otras acciones que tiene previsto el grupo para este año son aumentar su capacidad logística en los centros de distribución de Zara en Arteixo, Zaragoza y Lelystad (Países Bajos), así como en los de Tordera (Bershka) y Sallent (Stradivarius) con un especial foco en la optimización y automatización de las operaciones.

Además, algunas de sus marcas desembarcarán con tiendas en nuevos mercados, como es el caso de Stradivarius en Alemania y Oysho en Reino Unido, a la vez que se reforman algunas de las tiendas más emblemáticas del grupo en París, Milán o Londres.

Los EE.UU. seguirá en el foco de la empresa , con un desarrollo que incluirá 30 actuaciones en el país (aperturas, ampliaciones o reubicaciones) entre 2023 y 2025 en ciudades como Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Chicago, Boston, Dallas o Austin. El grupo está testando además en este mercado la venta de productos de Massimo Dutti a través de la web de Zara.

El grupo, además, lanzará un nuevo sistema de alarmas para las prendas, y nuevas herramientas online como un recomendador de tallas digital.

H&M vuelve a intentar

La sueca H&M también se suma a la tendencia de la ropa de segunda mano y acaba de anunciar un acuerdo con la plataforma online especializada en venta de indumentaria usada ThredUp.

Con este acuerdo, la compañía sueca prevé revender más de 30.000 prendas de ropa, según publicó Reuters.

H&M también está experimentando con la venta de ropa de segunda mano

La plataforma online ThredUp, fundada en 2009 por James Reinhart, revende prendas de más de cincuenta compañías como Abercrombie o Nike.

H&M tiene un gran historial experimentando con este modelo, con la que empezó a realizar acciones en 2015. En 2019, inició una prueba piloto con que la puso a la venta artículos de segunda mano en el canal online, a través de la tienda online de la cadena &Other Stories.

Además, en 2019 lanzó una prueba piloto en su flagship de Estocolmo para el alquiler de ropa y ahora el servicio también está disponible en Londres.