El shopping que reemplazará a un mega local de Falabella ya tiene marcas confirmadas: la lista completa

Tras la salida de Falabella de la Argentina en junio de 2021, avanzan los proyectos para darle nueva vida a los inmuebles que dejó vacíos la cadena chilena. El mega local que ocupó el retailer durante dos décadas en el tradicional edificio "La Favorita" de Rosario, con más de 125 años de antigüedad y declarado patrimonio histórico, se convertirá en un shopping con cinco niveles y espera abrir en mayo.



En la cuenta regresiva, se oficializó la lista de propuestas confirmadas para "La Nueva Favorita". El mix incluye comercios de origen local y otros de alcance nacional. Entre las que ya cerraron contratos, se encuentran empresas de indumentaria, artículos para el hogar y gastronomía.

Aunque mantendrá el espíritu de tienda departamental, la locación se diversificará con marcas de productos y servicios, repartidas de la siguiente manera: 4100 metros cuadrados de locales comerciales, 1800 de gastronomía, 1500 de servicios de salud y belleza, y 200 de espacios culturales.

Algunas de las que ya están en Buenos Aires y se instalarán en este shopping son Equus, Perramus, Parfumerie, XL, Hiper Blanco, Ringo Store, This Week y Archie Reiton. También dieron el sí varias de la región, como 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Cuantika, D'Ricco, Farmashop, Fluid, Hardway, iCommerce, Interio, Joyería Work, Lemmys Pizza, Ludoteca, Mokka, O'assian, Panadería Boutique, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Río Helados, Royal, Santa Fe Servicios, Shams Store, Soul Details & Co., Team Sport y Tokyo & You.

Así, la oferta apunta a combinar experiencias de compras y ocio, según anticipó Guillermo Nudemberg, quien comanda el emprendimiento y está al frente del grupo que lo administra, vinculado también a Fisherton Plaza, centro comercial situado frente al aeropuerto, a 20 minutos de Rosario.

La distribución contempla en el subsuelo centros de servicios, como de salud y estética. La planta baja se repartirá entre casas de comida fast-food, retail y de deportes. En el primer piso, continuarán sucursales de indumentaria y otros comercios minoristas. En el segundo, se concentrarán locales de deco y bazar, mientras que en el tercero habrá un espacio gourmet, inspirado en food-halls de las principales capitales del mundo, donde se podrá comprar y degustar variedad de platos.

"Además, se suma como novedad la primera sala inmersiva permanente de América latina, un atractivo artístico y cultural con tecnología de punta, sonido envolvente, pantallas de última generación y recursos que permitirán a espectadores interactuar con contenidos y exposiciones para explorar nuevas percepciones a través del arte", aseguró Nudemberg, abogado de profesión, que fue designado tiempo atrás subinterventor de la cerealera defaulteada Vicentin y venía avanzando desde abril en la elaboración de un proyecto para el mítico edificio.



El proyecto genera expectativa entre los vecinos, ya que busca revitalizar los 10.000 metros cuadrados de la esquina céntrica de la calle Sarmiento y la peatonal Córdoba, a cinco cuadras de la municipalidad, recuperando así este punto icónico de la ciudad santafesina.



Tras los permisos que le otorgó la Municipalidad en septiembre al grupo propietario -conformado por los herederos de los primeros dueños del inmueble-, las obras en "La Nueva Favorita" se llevaron a cabo en tiempo récord, en manos de la constructora rosarina MSR. El gobierno local le dio un tratamiento exprés al pedido, dado el interés de la intendencia por reactivar el edificio.

Inspirado en las tiendas francesas Galerías Lafayette, "La Favorita" nació en 1891 y fue uno de los negocios más famosos de la ciudad. Comenzó con Ramón y Ángel García, dos hermanos asturianos que compraron el inmueble y abrieron "Puntillería La Favorita", una tienda al estilo mercería. Hoy, la propiedad pertenece a un consorcio de 60 herederos, que le cedieron la gestión al grupo que tomó las riendas de la reconversión.