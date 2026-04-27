El gigante español de la moda, Inditex, atraviesa una transformación profunda que redefine su modelo de negocio. Su marca insignia, Zara, es la más impactada por este cambio estratégico que combina digitalización, sostenibilidad y el cierre de tiendas Zara en varios países. Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, el grupo ejecutó el cierre neto de 136 tiendas en todo el mundo, en línea con su plan de optimización. “Estamos consolidando una red comercial más eficiente y sostenible”, aseguraron fuentes de la compañía liderada por Amancio Ortega. España, Italia y Francia fueron algunos de los países más afectados por la reestructuración. En medio de un escenario cada vez más competitivo donde plataformas como Shein, Amazon o Zalando imponen un nuevo estándar, tiendas como Zara deben revér su estrategia. La moda ya no se mide solo en metros cuadrados, sino en la capacidad de conectar con el cliente y cubrir su necesidad. El cierre de 136 tiendas Zara forma parte de una estrategia que busca “unificar la experiencia física y digital”. Inditex apunta a ofrecer espacios más amplios, con tecnología RFID y probadores inteligentes, además de un sistema logístico más ágil. El objetivo de que tantas ubicaciones bajen la persiana, explican desde la empresa, es aumentar la rentabilidad por metro cuadrado y reducir su huella ambiental. Además, el grupo prevé reforzar su presencia online, que en 2024 ya representaba más del 30% de sus ventas totales. Este enfoque híbrido -tiendas experienciales y comercio electrónico- está guiando la expansión de la firma hacia nuevos formatos de consumo. La decisión impactó en las cifras del primer trimestre de 2025. Pese a los cierres, Inditex aumentó su beneficio neto un 12%, impulsado por la reducción de costes fijos y el crecimiento del e-commerce. “La transformación está generando resultados positivos más rápido de lo previsto”, afirmaron desde el grupo. Los analistas señalan que esta estrategia consolida el liderazgo global de Inditex (pese al cierre de 136 tiendas de sus marcas en todo el mundo), frente a competidores como H&M y Uniqlo, quienes también están rediseñando su estructura comercial. Inditex mantiene su política de retribución al accionista y confirmó un dividendo total de EUR 1,75 por acción con cargo al ejercicio 2025, que se pagará durante 2026. A continuación, el procedimiento para cobrarlo: Este proceso no requiere trámites adicionales para los accionistas minoristas, salvo verificar la recepción del ingreso. El futuro de Zara estará centrado en tiendas de nueva generación: locales amplios, sostenibles y totalmente digitalizados. Inditex planea abrir menos tiendas, pero más grandes y con tecnología integrada. El caso de Zara es paradigmático: 52 cierres en España, un flagship en Zaragoza y la integración de cafeterías, toboganes o espacios de hogar en tiendas reformadas. La pregunta ya no es cuántas tiendas tiene una marca, sino cómo logra diferenciarse en un mercado saturado. En palabras de Marta Ortega, presidenta del grupo: “Queremos que cada tienda sea un espacio inspirador donde la moda, la tecnología y la sostenibilidad convivan de manera natural”.