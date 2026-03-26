En los últimos años me pasó algo muy particular: la conferencia que más me piden ya no es sobre liderazgo, ni sobre innovación, ni sobre cultura organizacional. Es sobre ventas. Y no es casualidad. Algo cambió. Durante mucho tiempo las empresas podían sostenerse con buenos productos, con marca, con trayectoria o incluso con inercia. Había margen para equivocarse, para ser ineficientes, para no tener una estrategia comercial clara. Ese mundo ya no existe más. Hoy el cliente cambió. Tiene más información, más opciones, menos paciencia y una vara mucho más alta. Ya no compra porque sí, ni porque siempre lo hizo, ni porque lo convencieron con un discurso armado. Compra cuando percibe valor. Y si no lo encuentra, simplemente se va. En este nuevo escenario, muchas empresas siguen operando con lógica vieja en un contexto completamente distinto. Siguen creyendo que vender es empujar, insistir o negociar precio. Ahí aparece uno de los errores más graves: cuando no sabés vender, terminás compitiendo por precio. Y competir por precio es una carrera que siempre se pierde. Porque siempre va a haber alguien más barato. Porque los márgenes se achican. Porque la rentabilidad desaparece. Y porque el negocio empieza a volverse cada vez más frágil. Por eso, el problema de muchas empresas hoy no es la economía, ni el contexto, ni la competencia. El problema es mucho más incómodo de admitir: no están sabiendo vender. Y no se trata de vender más, se trata de vender mejor. Porque vender ya no es lo que era. Hoy vender implica entender profundamente al cliente, interpretar sus necesidades reales, construir propuestas de valor claras y generar confianza. No alcanza con tener un buen producto. No alcanza con comunicar bien. No alcanza con “estar en el mercado”. Hay que saber transformar todo eso en resultados. Vivimos una paradoja interesante: nunca hubo tantas herramientas para vender y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil hacerlo. Inteligencia artificial, automatización, datos, CRM, marketing digital. Todo está disponible. Pero nada de eso reemplaza lo esencial: la capacidad de conectar con el otro. De hecho, en este contexto, las habilidades más humanas son las que más valor generan. La empatía, la escucha, la claridad. Porque lo que el cliente busca no es solo información, busca alguien que lo entienda. Y acá es donde aparece una diferencia clave. Hay un 95% que sigue haciendo lo mismo de siempre, esperando resultados distintos. Y hay un 5% que entendió que el juego cambió. Que dejó de improvisar, que profesionalizó sus ventas, que puso el foco donde realmente importa. Ese 5% no compite por precio, construye valor. No espera que el mercado mejore, sale a buscar oportunidades. No se victimiza con el contexto, se adapta. Y crece. El resto resiste. Hasta que deja de hacerlo. Por eso, hoy más que nunca, la discusión no es si hay que vender o no. La discusión es si sabés cómo hacerlo en este nuevo escenario. Porque el negocio no sobrevive por lo que es. Sobrevive por lo que vende. Y en este contexto, la ecuación es brutalmente simple: O aprendés a vender mejor…, o empezás a desaparecer.