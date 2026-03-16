Durante años, la conversación sobre los salarios más altos del mercado laboral se concentró casi exclusivamente en las carreras tecnológicas. Programadores, especialistas en inteligencia artificial o expertos en datos encabezaron los rankings de remuneraciones. Sin embargo, fuera del radar de la tecnología, hay otras profesiones donde los ingresos también crecieron con fuerza en los últimos años. El fenómeno responde a cambios estructurales en varios sectores productivos y a la escasez de perfiles especializados. Energía, industria, logística y ventas técnicas aparecen entre las áreas donde las empresas compiten cada vez más por talento. “Hoy la sectorización es clave. Cuando comparás salarios, no es lo mismo trabajar en consumo masivo que en industrias como petróleo, gas o minería”, explica Francisco Scaserra, director de Michael Page. En esos sectores, agrega, los márgenes del negocio son mayores, la mano de obra escasea y eso impacta directamente en la capacidad de pagar mejores sueldos. Uno de los casos más claros es el de los perfiles técnicos vinculados a energía e industria pesada. La expansión de proyectos en petróleo, gas y minería elevó la demanda de ingenieros y especialistas en operaciones. Las posiciones de gestión industrial muestran un salto importante en los últimos años. Según la guía salarial 2025 de Michael Page, un gerente de planta en empresas grandes puede cobrar entre $ 10,5 millones y $ 14 millones mensuales, mientras que un gerente de mantenimiento se mueve entre $ 7,4 millones y $ 10 millones. En el estudio de remuneraciones de 2022 de la misma consultora, esas posiciones tenían bandas que rondaban entre $ 500.000 y $ 1,2 millones mensuales, según el tipo de empresa. Aunque parte de ese salto responde a la inflación acumulada, en varias de estas posiciones el salario logró mantener su valor real. “En general el salario profesional perdió poder adquisitivo en los últimos años, pero hay excepciones claras. En sectores como petróleo, minería, logística o ventas técnicas, las empresas tuvieron que ajustar sueldos por encima de la inflación porque no consiguen talento con la experiencia que necesitan”, detalló Scaserra. Otro sector en el que los ingresos crecieron es el de la cadena de abastecimiento. La pandemia primero y la reorganización de las cadenas globales después hicieron que las empresas pusieran mucho más foco en logística, compras y planificación. Hoy un gerente de Supply Chain puede cobrar entre $ 9,5 millones y $ 13 millones mensuales en empresas grandes, con bonos que pueden equivaler a tres o cinco salarios adicionales al año. Hace apenas unos años, esa misma posición se ubicaba aproximadamente entre $ 600.000 y $ 1,5 millones mensuales en multinacionales. Pero no solo los perfiles industriales mejoraron su posición salarial. En varios sectores productivos también se revalorizaron los profesionales comerciales con conocimientos técnicos. “Antes muchas compañías vendían porque tenían producto y el teléfono sonaba. Hoy eso cambió: hay que salir a generar la venta”, explica Scaserra. En ese contexto, los vendedores con formación técnica, capaces de entender procesos industriales o equipamiento especializado. se volvieron mucho más valiosos para las empresas. En 2022, un ingeniero de ventas cobraba entre $ 250.000 y $ 400.000 mensuales en empresas nacionales y hasta $ 550.000 en multinacionales. Hoy esas mismas posiciones pueden ubicarse entre $ 4,2 millones y $ 5,5 millones mensuales, mientras que los gerentes comerciales pueden superar $ 9,5 millones a $ 13,5 millones en compañías grandes. En muchos casos, además, una parte importante del ingreso proviene de bonos o comisiones asociados a resultados. El aumento salarial también se observa en posiciones vinculadas al abastecimiento. En 2022, un gerente de compras tenía bandas que iban aproximadamente de $ 550.000 a $ 1,1 millones mensuales, según el tamaño de la empresa. En la guía salarial más reciente, esas posiciones pueden ubicarse entre $ 6 millones y $ 12 millones, reflejando el mayor peso estratégico que ganó la gestión de proveedores y costos. En el ámbito industrial también se registran subas relevantes. Las posiciones de seguridad, higiene y medio ambiente, cada vez más críticas en operaciones productivas complejas, pasaron de rangos cercanos a $ 700.000 a $ 900.000 mensuales en 2022 a bandas actuales que pueden ir de $ 8 millones a $ 11 millones, dependiendo del tamaño de la empresa. Otro rol que ganó peso en los últimos años es el de project manager industrial, clave para coordinar proyectos productivos o energéticos. Si en 2022 estas posiciones se ubicaban entre $ 500.000 y $ 900.000 mensuales, hoy pueden alcanzar $ 7,5 millones a $ 11 millones en empresas grandes.