Tras un año con más producción, reorganización interna y mayor peso de las exportaciones, Vacalin avanzó en una estrategia para reducir su dependencia del dulce de leche y ampliar su presencia en otros segmentos del negocio. Con crecimiento en quesos y helados y una red comercial en expansión, la empresa cerró 2025 con resultados positivos y prevé invertir u$s 4 millones en 2026 para mejorar su eficiencia industrial, ampliar su cobertura y sostener un crecimiento proyectado del 10%.

“El 2025 no fue el año que muchos esperábamos en términos de consumo. Hubo una caída muy fuerte a partir de agosto y recién desde noviembre empezamos a ver una leve mejora”, explicó Juan Manuel Rodríguez, gerente general de la compañía, que agregó que la compañía cerró el año con un crecimiento cercano al 12%, impulsado principalmente por quesos y exportaciones, mientras que el negocio de helados recuperó el volumen perdido el año anterior y el dulce de leche mantuvo su peso histórico dentro del mix.

La empresa mantiene una estructura de conducción de carácter familiar. Vacalin continúa presidida por Ernesto Rodríguez, mientras que la gestión cotidiana recae en la cuarta generación, con Juan Manuel Rodríguez al frente de la dirección general y otros miembros de la familia con responsabilidades en áreas clave, como el negocio comercial y funciones centrales de la operación.

El contexto macro, sostuvo Rodríguez, sirvió como un disparador para ordenar procesos, ganar eficiencia y fortalecer otras líneas de negocio: “Cuando el consumo crece pocos miran los números finos, pero en la situación actual es imprescindible hacerlo para seguir siendo rentables”.

Uno de los pilares de la estrategia en 2025 fue el incremento de la producción. Durante el año, Vacalin procesó cerca de un 20% más de leche que en 2024, incluso en un contexto de ventas más débiles en el mercado interno. “Toda la leche que captamos se vendió. Parte fue al mercado local y parte se canalizó vía exportaciones, como leche en polvo”, sostuvo Rodríguez.

Contexto sectorial

Más allá de los casos que concentraron la atención mediática, Rodríguez remarcó que 2025 fue, en términos generales, un buen año para la lechería. “Hubo muchos titulares vinculados a situaciones puntuales, como las de SanCor, Verónica y algunas otras compañías, pero cuando uno hace doble clic en el sector, el balance es positivo. En general, las empresas que procesan leche lograron buenos resultados”, afirmó.

En particular, destacó el desempeño de los tambos. “La producción creció respecto de 2024, hubo más movimiento y mejores condiciones para el productor primario, que venía de años muy difíciles”, señaló, al tiempo que subrayó la importancia de la captación de leche como base para cualquier estrategia de crecimiento.

Exportar más

En ese contexto, las exportaciones jugaron un rol clave en el desempeño de la compañía. “Nunca habíamos exportado tanto como en 2025”, aseguró el gerente general, al describir un año récord para ese negocio.

Actualmente, Vacalin vende a Brasil, Chile, Paraguay, Estados Unidos y Canadá, y cuenta con la planta certificada para exportar a la Unión Europea, un mercado que aparece como próximo objetivo, junto con nuevas colocaciones de productos con mayor valor agregado.

Juan Manuel Rodríguez, gerente general de Vacalin

“La exportación dejó de ser algo reactivo para convertirse en una estrategia. Queremos elegir a quién venderle y construir el negocio junto al socio comercial de cada uno de los países en los que estamos”, sostuvo Rodríguez, al explicar el cambio de enfoque que viene consolidando la empresa. La idea, agregó, es exportar más quesos y helados, principalmente a Chile y Brasil.

Pese a la caída del consumo, Vacalin también avanzó con la apertura y reconversión de puntos de venta, como parte de una estrategia de marca y capilaridad. Sin embargo, el plan de inauguraciones no avanza al ritmo que habían previsto originalmente. Hoy son más selectivos con las ubicaciones de las nuevas tiendas. De hecho, el último corte de cintas se hizo hace pocas semanas en pleno Recoleta. “Tener más locales nos permite estar más cerca del consumidor y ofrecer la experiencia completa de la marca, con todo el portafolio de productos”, explicó.

Cautela

El ejecutivo aclaró que la expansión se realiza con mucha cautela, en un contexto de fuerte aumento de los costos operativos. “Los gastos de un local subieron fuerte y las ventas no son las de antes, por eso somos muy prudentes al momento de abrir”, indicó.

En paralelo, la compañía reforzó su presencia en canales digitales, aunque reconoció que el comercio electrónico aún no logra compensar la caída del consumo físico. “El e-commerce creció, pero sigue representando una porción menor del mercado”, admitió.

Vacalin apuesta a la diversificación para ganar mercado en 2026

De cara a 2026, Vacalin proyecta un crecimiento del 10%, apalancado en una mayor cobertura comercial en el país, mejoras logísticas y una expansión sostenida de las exportaciones.

Para acompañar ese objetivo, la compañía destinará u$s 4 millones para completar el proyecto de automatización de la planta de quesos, demorado por el contexto macroeconómico, mejoras en la recepción de leche, sistemas de seguridad industrial y una serie de proyectos productivos de menor escala. “Si aparece financiamiento a tasas razonables, incluso podríamos ir por más”, anticipó Rodríguez.

“No esperamos que el contexto cambie solo. Crecer implica mirar hacia adentro, invertir y estar preparados cuando el mercado reaccione”, concluyó.