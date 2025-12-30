El Gobierno autorizó a American Jet, una aerolínea de vuelos corporativos, a “explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general”, según se publicó este martes en el Boletín Oficial.

La autorización fue concedida por un plazo de 15 años, con posibilidad de renovación automática en caso de cumplirse los estándares de seguridad operacional, previstos para este tipo de habilitaciones.

American Jet opera en la Argentina desde hace 30 años mediante una flota de once aeronaves. Tiene bases de operaciones en los aeropuertos de San Fernando, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Neuquén y Perito Moreno, y dispone de hangares propios en San Fernando y Neuquén .

Con esta incorporación, ya son once las empresas habilitadas para prestar servicios de rampa desde que se abrió el mercado a nuevos prestadores. Las otras compañías habilitadas son Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A., Swissport Argentina S.A., Acciona Servicios Argentina S.A. y Crossracer Ramp, de las cuales tres ya se encuentran operando .

De hecho, el 22 de diciembre, el Gobierno autorizó a CrossRacer Ramp Sociedad Anónima a brindar servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos del país. Se trata de una firma que tendrá su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y quedó autorizada para operar vuelos domésticos e internacionales.

En paralelo, Air Class, Jet Handling FBO, American Jet y Fly Seg, avanzan con inversiones en infraestructura y equipamiento, que incluyen la incorporación de nuevos equipos operativos al país.

La habilitación se encuadra en el nuevo Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, establecido por el Decreto 599/2024 , que flexibilizó el ingreso de nuevos actores al mercado y la habilitación de otras empresas a prestar servicios de asistencia en tierra.

La posibilidad de sumar nuevos jugadores, previamente en manos de la estatal Intercargo, fue posible dada la desregulación que inició el año pasado el Gobierno de Javier Milei, con el fin de implementar la política de cielos abiertos en el país.