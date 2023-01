Vacaciones de verano en Brasil: los precios de los viajes subieron un 20% y ya casi no hay paquetes disponibles

Por la alta demanda de viajes a Brasil, desde diciembre se encareció un 20% pasar las vacaciones de verano en este destino elegido usualmente por los argentinos y que este año es furor.

Ya casi no hay paquetes disponibles para lo que resta de enero y febrero en Florianópolis y otros puntos turísticos del país como Río de Janeiro, Búzios y las playas del norte. Los que quedan arrancan en $ 250.000 por persona y los más caros superan los $ 730.000.

Además, se siguen vendiendo habitaciones de hoteles y pasajes aéreos por separado, conforme las aerolíneas agregan frecuencias. Por la alta ocupación en sus vuelos, tanto las low-cost Flybondi y JetSmart como la operadora de bandera Aerolíneas Argentinas y la brasileña Gol Linhas Aereas ampliaron su oferta en los últimos días.



BOOM DE ARGENTINOS EN BRASIL

El virus que afecta al sur del país vecino no detiene la llegada de turistas. Tampoco el tipo de cambio. Por lo contrario, para muchos argentinos Brasil resultó más barato que vacacionar en la Costa Atlántica, además de que tiene pocos requisitos sanitarios (no exige vacunas a menores de 12 años, mientras que a los mayores les pide dos dosis).

En la primera quincena de enero, fue récord la cantidad de visitantes en Florianópolis. Desde 2012, no había tantos argentinos en sus playas. Según la Superintendencia de Turismo de la localidad, en los primeros 15 días del mes llegaron a la capital del estado de Santa Catarina casi 76.500 personas desde la Argentina, cuando en el mismo periodo de 2022 lo hicieron 17.500.

Estiman que al final de la temporada alta 120.000 argentinos habrán viajado a Florianópolis.

Y pese a que todavía buscan determinar el origen de la epidemia de gastroenterocolitis que afecta al litoral brasileño desde hace tres semanas, las reservas siguen en aumento. Estiman que al final de la temporada alta 120.000 argentinos habrán viajado a Florianópolis.



Otros centros turísticos como Río de Janeiro y Búzios tienen alta demanda para, especialmente, las fechas de Carnaval. Según el registro de Travel Services, estos tres destinos concentraron las reservas hasta noviembre. Pero entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, la demanda se amplió a más sitios del país.

En esas fechas, cuatro de cada 10 viajes al exterior tuvieron como destino Brasil, con cuatro ciudades en el top-5 de operaciones hoteleras internacionales: Río de Janeiro, Pipa, Praia Do Forte y Búzios. Para febrero, también figuran entre los 10 destinos más vendidos Imbassai, Porto Seguro, Arraial do Cabo, Jericoacoara, Costa do Sauipe y Porto Galhinas.

Río de Janeiro tiene alta demanda para, especialmente, las fechas de Carnaval.

"Con este fenómeno de último momento, mejoraron mucho las expectativas en las últimas semanas para este destino que viene creciendo muy fuerte. Los argentinos lo están eligiendo con menos anticipación que otros años y la demanda se mantiene alta con ventas para marzo", comentó Federico Rovida, gerente comercial de Travel Services.

En Despegar, el ranking de destinos de Brasil a los que viajaron los argentinos en la primera quincena de enero lo lideran Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador y Recife. Además, Maceió, Porto Seguro y Curitiba, tuvieron crecimientos exponenciales comparado al año anterior. En los primeros 15 días de enero, se duplicó la venta. Y las proyecciones para febrero adelantan un alza del 160%.

"Este año, hay más vuelos y se sumaron rutas. Continúa el top-3 de favoritos para viajar en la primera quincena de febrero. Esto, a su vez, impulsa el interés de los brasileños, que son los líderes en el ranking de extranjeros que más visitan el país", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

Búzios es otro de los destinos más demandados de Brasil.

"Las reservas de hoteles en Brasil crecieron un 200% versus los meses anteriores. Seguimos con mucha demanda para viajar en febrero y marzo", sostuvo Érika Schamis, directora de Producto de Almundo.

En Avantrip, confirmaron que los destinos más vendidos para viajar en enero a Brasil fueron Búzios, Florianópolis y Maceió. "Las reservas de hoteles se duplicaron", comentó Brenda Gache, gerente de Producto de Avantrip.

"Brasil es un destino consultado todo el año. Hay disponibilidad en vuelos, pero debido a la alta demanda las tarifas se incrementan minuto a minuto para fechas como Carnaval", indicó Lourdes Mauro, Unit Business Manager de Biblos.