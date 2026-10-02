PayJoy, la fintech estadounidense especializada en financiamiento para personas con acceso limitado al crédito tradicional, adquirió Ozon, una compañía dedicada al financiamiento de motocicletas en México.

La operación amplía su modelo de negocio, que comenzó con la compra de smartphones a crédito, hacia activos que también pueden funcionar como herramientas de trabajo para repartidores, mensajeros y otros trabajadores independientes.

Fundada en 2015, PayJoy ha atendido a más de 20 millones de clientes en tres continentes y ha financiado más de u$s 3,500 millones de dólares, de acuerdo con cifras difundidas por la propia compañía en mayo de 2026.

La adquisición, cuyo monto no fue revelado, incorpora a su oferta el financiamiento de motocicletas, un segmento en el que Ozon ha colocado más de u$s 7 millones en créditos y financiado a más de 4,000 clientes, según el comunicado de la operación.

El movimiento amplía el alcance de PayJoy en el mercado mexicano, donde la informalidad laboral y las barreras de acceso al crédito representan un desafío para quienes necesitan financiar bienes de uso cotidiano o productivo.

En 2024, el 76.5% de la población mexicana de entre 18 y 70 años contaba con al menos un producto financiero, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De los smartphones a la movilidad

PayJoy fue fundada por Doug Ricket en 2015 con un modelo que utiliza tecnología de seguridad instalada en los teléfonos para facilitar su financiamiento a personas que no necesariamente cuentan con historial crediticio. Con el tiempo, la compañía amplió su oferta hacia otros productos financieros.

Mientras que Ozon fue fundada en 2021 por Daniel Otero y Miguel Ocampo e inició operaciones de manera simultánea en Colombia y México. Desde el arranque, se ha especializado en financiar motocicletas nuevas y seminuevas a trabajadores que encuentran dificultades para obtener crédito mediante los canales tradicionales.

Su competencia directa es Galgo, una startup chilena que está encontrando una oportunidad de crecer en el mercado mexicano.

La operación de Ozon en México se ha concentrado en el Estado de México y la zona metropolitana, donde atiende a clientes que utilizan estos vehículos para desplazarse o generar ingresos.

La adquisición busca conectar ambos modelos: mientras el teléfono facilita el acceso a herramientas digitales, pagos y comunicación, la motocicleta puede utilizarse para realizar entregas, prestar servicios o trabajar en plataformas de reparto.

“Para muchas personas, un celular conectado y una motocicleta financiada no son bienes aspiracionales, sino infraestructura cotidiana para generar ingresos. En Ozon encontramos un equipo con una misión muy alineada a la nuestra y una oportunidad clara para escalar el crédito productivo en México”, señaló Nicolás Schiaffino, vicepresidente y country manager de PayJoy en México, en un comunicado.

Una cartera que busca crecer con la movilidad

Entre los indicadores de Ozon destaca la recurrencia de sus clientes: el 30% ha financiado una segunda motocicleta después de liquidar la primera y el 25% ha adquirido una tercera, según los datos compartidos por la empresa.

PayJoy y Ozon prevén reforzar su presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, con planes de expansión a otras regiones del país durante el próximo año. La integración combinará la tecnología, los modelos de originación de crédito y el conocimiento de los clientes de ambas empresas.