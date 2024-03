Una empresa argentina invierte u$s 550 millones para construir un puerto en Santa Fe

La empresa logística Terminales y Servicios invertirá u$s 550 millones para construir un nuevo puerto agroindustrial en la localidad de Timbúes, en la provincia de Santa Fe, según anunció esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según expuso el funcionario, las obras comenzarán este mes y emplearán a aproximadamente 2600 argentinos. "Esto es parte de la confianza que despierta el nuevo Gobierno. Les decimos tanto a inversores locales, como extranjeros, que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos", sostuvo Adorni esta mañana.

El puerto estará ubicado sobre el Río Paraná, una de las zonas agroindustriales más importantes del país, ya que es desde donde se exportan los principales productos agrícolas. La Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

Terminales y Servicios SA es propiedad del empresario Juan Manuel Ondarcuhu. La empresa maneja tres puertos en la Argentina: San Nicolás, San Pedro y Rosario desde donde brinda servicios a compañías agroindustriales.



Las exportaciones, en la mira

Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), las exportaciones agroindustriales cayeron 35,8% en 2023 a raíz de la sequía y la baja de precios internacionales, de manera que las cadenas agroindustriales (CAI) generaron u$s 38.835 millones, u$s 20.680 millones menos que en 2022.

"De los 11 rubros exportadores, solamente tres ingresan más dólares de los que consumen, que son t ransporte, minería y las CAI", explicó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

En este contexto, afirmó que se puede esperar un 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023, generado por la tracción de los granos, aunque con menor valor que el año pasado a causa de los precios internacionales.

"Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las CAI alcancen un valor entre u$s 50.000 millones y u$s 55.000 millones en 2024, unos u$s 15.000 millones por encima del nivel de 2023", analizó.