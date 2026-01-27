La crisis que atraviesa la industria textil suma nuevas víctimas, empujada por la caída del consumo interno, la apertura de las importaciones y la pérdida de competitividad de la producción nacional. Esta vez le tocó a Emilio Alal, una pyme con más de 100 años de trayectoria en el país, que decidió cerrar sus plantas productivas de hilados y telas en Goya, Corrientes, y su unidad de hilados en Villa Ángela, Chaco.

La medida implicó el despido de 250 trabajadores, según confirmó a El Cronista Eduardo Alal, directivo de la compañía. Desde la empresa señalaron que el actual escenario económico y comercial tornó inviable la continuidad de las operaciones y que no se vislumbran cambios relevantes en el corto ni en el mediano plazo .

En un comunicado, la empresa explicó que la decisión fue tomada luego de “haber agotado todas las instancias posibles”. Entre los factores que precipitaron el cierre mencionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir -incluida ropa usada-, mayormente provenientes de Asia; la caída del poder adquisitivo, que impactó de lleno en la demanda; los elevados costos financieros, laborales y energéticos; la presión impositiva y el atraso cambiario.

Noticia en desarrollo...