El presidente de Plus Ultra asegura que Zapatero quiso cobrar por gestionar el rescate: revelan cifras de más de 500.000 euros.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha asegurado que el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez “tenían la pretensión de cobrar” por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para “salvar” la aerolínea.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, Martínez Sola expone que la compañía suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se contemplaba el pago de un 1% del préstamo obtenido por las labores de “acompañamiento” durante la tramitación del rescate.

El contrato fijaba un pago del 1% del rescate obtenido

Según el escrito, la aerolínea firmó un contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Julio Martínez Martínez, mediante el cual se asumía el pago de “elevadas cantidades de dinero -el 1%” por las labores de “acompañamiento” en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero.

Martínez Sola añade que este acuerdo vinculaba “directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)”, y estipulaba este 1% del rescate más IVA.

El presidente de Plus Ultra asegura que Zapatero quería cobrar por mediar en el préstamo. (Fuente: Shutterstock)

Plus Ultra detalla pagos por un total de 530.000 euros

El presidente de Plus Ultra asegura, asimismo, que la compañía pagó el 1% del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe.

De acuerdo con el escrito, esa cantidad corresponde al porcentaje pactado sobre los 53 millones de euros del préstamo concedido.

El presidente de Plus Ultra asegura que Zapatero quería cobrar por mediar en el préstamo. Shutterstock

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