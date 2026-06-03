En esta noticia Relato de la quiebra

Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) recibieron la autorización judicial para proseguir con su venta, después de declararse en quiebra y buscar recursos para mantenerse en funcionamiento, a través de la venta de los activos de ambas compañías.

Aspectos de Altos Hornos de México Cortesía AHMSA

La Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, dio la luz verde para vender AHMSA, la empresa que hasta hace poco pertenecía al empresario mexicano Alonso Ancira.

La jueza señaló que el eje de la subasta para la compra de ambas empresas es su conservación y por ende, se busca la venta como Unidad Productiva.

“Se autorizó la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez”, señala la resolución.

Sin embargo, el proceso se condicionó a que el síndico exhiba a más tardar en tres días las bases que regularán la subasta, así como el listado final de los trabajadores que contenga el cálculo de los créditos laborales preferentes y los distintos a los preferentes.

Finalmente Aguilera Gómez deberá presentar la cuota concursal de los acreedores de las comerciantes.

“Una vez cumplidos los requerimientos ordenados por la autoridad judicial, el procedimiento continuará con las etapas subsecuentes para la preparación y realización de la subasta”, dice el documento.

Además, la Sindicatura reiteró su compromiso de mantener informados a trabajadores, acreedores y a la comunidad en general sobre los avances que se vayan registrando en el proceso, conforme las determinaciones correspondientes sean emitidas por la autoridad jurisdiccional.

Relato de la quiebra

La historia detrás de la quiebra de AHMSA está envuelta en un caso de corrupción, pues Ancira fue acusado y posteriormente aprehendido por vender la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos a un sobreprecio de u$s 200 millones, a lo que se suma la supuesta entrega de dinero a cuentas vinculadas con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, como soborno para que el Consejo de Administración de la petrolera autorizara la transacción.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador inició una persecución tanto contra Lozoya como contra Ancira. Ambos estuvieron presos en diferentes momentos, aunque Alonso Ancira fue liberado después de comprometerse a regresar el dinero recibido por Agronitrogenados.

A este factor se sumó un endeudamiento insostenible y el colapso operativo provocado por el pleito entre el exmandatario mexicano y el empresario.

AHMSA acumula un pasivo total superior a u$s 3,900 millones con más de 1,600 acreedores comerciales y dependencias gubernamentales, lo que provocó que Pemex no pudiera recuperar los u$s 200 millones que debía el empresario por el sobrecosto de la planta de Agronitrogenados.

La quiebra de Minosa fue consecuencia directa del desplome operativo y financiero de AHMSA, pues la minera es la principal filial proveedora de carbón y mineral de fierro de la acerera.