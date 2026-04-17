Un fallo clave de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires marcó un antes y un después para las plataformas de delivery. La decisión reconoció que los repartidores deben ser considerados trabajadores en relación de dependencia, lo que podría derivar en cambios en el modelo de negocio. La medida impacta de lleno en empresas como PedidosYa, Rappi y otras aplicaciones similares, y ya genera preocupación en el sector. El máximo tribunal bonaerense determinó que, pese a que las empresas encuadran a los repartidores como autonómos, en la práctica existe una relación laboral. Esto implica que los trabajadores podrían reclamar derechos básicos como aportes jubilatorios, vacaciones, aguinaldo, cobertura de salud e indemnizaciones. Según explicó un abogado laboralista consultado, el alcance del fallo es significativo: “Este fallo es muy importante, primero porque la provincia de Buenos Aires es la que más habitantes tiene del país, y muchos jueces del interior, incluso de la Capital Federal, miran lo que sucede en la Suprema Corte bonaerense”. Además, remarcó un punto clave: “Los fallos de la Corte provincial son obligatorios para todos los tribunales de trabajo de la provincia. Es decir, que cualquier repartidor podrá reclamar los derechos laborales que tiene un trabajador en relación de dependencia”. A partir de esta decisión, los trabajadores de apps no obtienen nuevos derechos, sino que quedan habilitados a exigir los ya existentes bajo la legislación laboral. Esto abre la puerta a reclamos judiciales por: En la práctica, el fallo funciona como un antecedente fuerte para futuros litigios. Desde el sector empresarial, se espera que las compañías mantengan su esquema actual, aunque con mayor previsión legal. “Las empresas probablemente sigan contratando de la misma manera, pero sabiendo que pueden enfrentar juicios laborales posteriores, por lo cual deberán previsionar esos riesgos”, explicó el especialista. Además, reveló que en una primera instancia "muchas empresas en un primer momento tomaron empleados en relación de dependencia, incluida PedidosYa, que es la condenada en este caso. Después los desvincularon y empezaron a contratar monotributistas”. Aunque el fallo aplica directamente en la provincia de Buenos Aires, su impacto podría escalar a nivel nacional. “Es muy probable que surjan fallos similares en otras jurisdicciones. No es una negociación en curso, sino una interpretación que pueden adoptar distintos juzgados del país”, indicó. El próximo paso clave será si la empresa decide apelar ante la Corte Suprema de la Nación, lo que podría unificar criterios. El reconocimiento de los repartidores como empleados no es exclusivo del país. En distintos lugares del mundo ya existen precedentes similares. “En países como Inglaterra o España, los trabajadores de plataformas ya son considerados empleados en relación de dependencia”, remarcó el abogado. Este punto amplía el alcance del fallo, que podría impactar no solo en apps de delivery, sino también en servicios como Uber, Cabify o Didi.