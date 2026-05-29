Muchos emprendedores creen que emprender es resolver problemas sobre la marcha constantemente. Y lo más curioso es que muchos hasta sienten orgullo de vivir así. Como si estar apagando incendios todo el día fuera sinónimo de crecimiento.

El caos romantizándose

Muchas veces sabemos exactamente qué tenemos que hacer para mejorar nuestra vida… y aun así seguimos haciendo lo contrario.

Sabemos que dormir mejor nos haría bien, pero seguimos acostándonos tarde. Sabemos que entrenar nos daría más energía, pero seguimos postergándolo. Sabemos que hay conversaciones que tenemos que tener, decisiones que tenemos que tomar, cambios que necesitamos hacer… pero seguimos esperando “el momento perfecto”. Y en las empresas pasa exactamente lo mismo.

La mayoría de los emprendedores saben que necesitan más orden, más estructura y más claridad, y para eso existen los procesos. Pero aun así siguen resolviendo todo sobre la marcha. Y creo que durante mucho tiempo romantizamos demasiado eso.

La imagen del emprendedor agotado, con mil cosas pasando al mismo tiempo, respondiendo mensajes a cualquier hora y apagando incendios constantemente… casi como si vivir en caos fuera parte natural de crecer. Y no. Muchas veces eso no es crecimiento. Es falta de estructura disfrazada de productividad.

Y no hay nada más peligroso para una empresa que crecer desde la ineficiencia. Porque cuando un negocio desordenado crece, no solamente aumentan las ventas. También aumentan los errores, el desgaste, la confusión, la dependencia y el caos.

La dependencia no es sostenible

Ninguna empresa puede crecer de forma saludable dependiendo constantemente de la memoria de una sola persona. Porque mientras todo está “en la cabeza” de alguien, la empresa nunca termina de volverse realmente sólida.

Y esto se nota muchísimo en las ventas. Porque si ya sabemos que hay formas mucho más inteligentes de vender, que ciertas preguntas generan más conexión, que un buen guion puede aumentar muchísimo la posibilidad de cerrar una venta o que determinados procesos ayudan a detectar mejor las necesidades reales de un cliente… entonces, ¿por qué seguimos improvisando tanto todos los días?

¿Por qué tantas empresas todavía responden mensajes con un simple “Hola, ¿cómo estás?” esperando milagrosamente que el cliente solo les explique qué necesita, qué busca y por qué debería comprarles? Como si vender fuera simplemente “hablar” y no un proceso pensado. Como si las ventas dependieran de la suerte y no de tener un método claro.

Y muchas veces hasta pareciera que dejamos en manos del cliente toda la responsabilidad de que la conversación avance o no. Y esto no pasa solamente en ventas. Pasa en todas las áreas de las empresas.

Equipos donde cada persona hace las cosas diferente, según lo que cree correcto, lo que recuerda o simplemente las ganas que tenga ese día. Errores que se repiten constantemente y que, si no se detectan a tiempo, empiezan a pasarse de boca en boca como si realmente esa fuera la forma correcta de hacer las cosas.

Y lo más increíble es que cuando alguien pregunta por qué se hace así… nadie sabe. Y muchas veces, a pocos les importa realmente entenderlo.

Los procesos salvan vidas

Hay personas que sienten rechazo por la palabra “proceso”. Como si hablar de estructura volviera todo rígido, frío o robótico. Pero en la práctica pasa exactamente lo contrario. Los procesos ordenan. Y cuando las cosas están ordenadas, las personas pueden pensar mejor, trabajar mejor y hasta reaccionar mejor en momentos de presión.

Los médicos trabajan con procesos. No entran a una cirugía “a ver qué sale”. Existen protocolos, chequeos, estudios previos, pasos definidos y procedimientos claros porque un pequeño error puede costar una vida. El ejército también trabaja con procesos. Justamente porque en situaciones de caos, estrés o peligro, las personas necesitan claridad. Necesitan saber qué hacer, cómo reaccionar y cuál es el próximo paso.

Los pilotos de avión también trabajan con procesos. Aunque tengan miles de horas de experiencia, antes de despegar siguen checklists exactas una y otra vez. No porque no sepan volar, sino justamente porque entienden la importancia de no depender solamente de la memoria humana.

Y en las empresas debería pasar lo mismo. Los procesos le dan claridad a una empresa, ordenan equipos, reducen errores, facilitan delegar, permiten medir mejor los resultados y, sobre todo, generan algo extremadamente valioso: previsibilidad.

Por ejemplo, saber que sin importar quién responda un mensaje dentro de tu empresa, el cliente va a recibir la misma calidad de atención, la misma información y la misma experiencia. Y eso requiere algo que a muchísimos emprendedores les cuesta muchísimo: parar para pensar estratégicamente.

Hay que observar qué funciona y qué no. Qué se repite constantemente. Qué podría automatizarse. Qué necesita un paso a paso más claro. Qué está generando errores innecesarios. Qué depende demasiado de una sola persona.

Y muchos no frenan porque sienten que “no tienen tiempo”. Pero muchas veces lo que no tienen no es tiempo. Es madurez empresarial.

Una empresa madura deja de depender únicamente de personas resolviendo urgencias y empieza a construir cultura. Porque los procesos no sirven de nada si solamente están escritos en un documento perdido que nadie mira. Tienen que formar parte de la cultura empresarial y sentirse en el día a día, tanto interna como externamente.

En cómo trabaja un equipo cuando nadie lo está controlando. En cómo se responde un cliente incluso en un mal día. En cómo se vende sin depender del “talento natural” de una sola persona. En cómo se resuelven problemas sin entrar en caos. En cómo se toman decisiones cuando hay presión. Y en cómo la empresa sigue funcionando incluso cuando alguien falta, se va o todo se complica.

Porque una empresa sólida no se construye desde la improvisación constante. Se construye desde la consistencia.