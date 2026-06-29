En esta noticia El antecedente de Vaca Muerta

Tenaris, una de los músculos siderúrgicos del grupo Techint, desvinculará a 150 trabajadores de su planta de SIAT en Valentín Alsina, partido de Lanús. Según pudo saber El Cronista, la decisión llega luego de varios meses de suspensiones y de haber quedado afuera, a comienzos de este año, de la licitación para proveer los tubos del gasoducto del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy.

“Las desvinculaciones comenzarán a hacerse efectivas con el correr de esta semana”, aseguró un delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Ante la consulta de este medio, Tenaris decidió no hacer comentarios sobre la situación.

La medida alcanza a cerca del 43% de la dotación del establecimiento, donde actualmente trabajan unos 350 operarios. La planta, que en 2023 fabricó los tubos para el Gasoducto Perito Moreno -ex Néstor Kirchner- y llegó a operar en tres turnos para abastecer esa obra, funciona desde abril bajo un esquema de suspensiones acordado con el sindicato ante la falta de nuevos proyectos.

El establecimiento comenzó a reducir su nivel de actividad una vez finalizadas las principales obras para Vaca Muerta y, desde entonces, quedó a la espera de nuevos contratos que permitieran sostener el ritmo de producción.

El antecedente de Vaca Muerta

El anuncio llega después de que Tenaris quedara afuera de la provisión de tubos para el proyecto de exportación de GNL de Southern Energy, el consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. La licitación fue adjudicada a la india Welspun, que se quedó con el suministro de los caños para el gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías.

La decisión representó un hecho inusual para el grupo, que históricamente había abastecido este tipo de obras para la industria petrolera local. Durante el proceso licitatorio, la compañía advirtió que ese contrato permitiría mantener durante aproximadamente nueve meses la actividad normal de la planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina.

La definición derivó en un fuerte cruce público entre Javier Milei y Paolo Rocca. El Presidente cuestionó los precios de los tubos fabricados por Tenaris y llegó a referirse al empresario como “Don Chatarrín de los tubitos caros” en distintas apariciones.

Tras la polémica, Rocca publicó una carta titulada “Desafíos para una Argentina competitiva”, en la que defendió la posición de Tenaris en la licitación. Allí sostuvo que la empresa había presentado una oferta de u$s 2090 por tonelada, en línea con los valores de Estados Unidos y Europa, y aseguró que luego redujo el precio un 24% para igualar la propuesta india “solo para preservar la operación industrial a largo plazo”.

En la misma carta, el empresario señaló que el proyecto representaba alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura y advirtió sobre el impacto de la sobrecapacidad global de acero y las políticas comerciales de países asiáticos . También destacó inversiones del Grupo Techint en la Argentina por u$s 5400 millones entre 2024 y 2026.

Luego, San Matías Pipeline adjudicó la construcción del gasoducto entre Neuquén y Río Negro a la UTE integrada por Víctor Contreras y la italiana SICIM. La obra forma parte del proyecto que permitirá transportar gas natural desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, donde será licuado para su exportación.

El proyecto de Southern Energy contempla inversiones por más de u$s 15.000 millones y prevé la instalación de buques de licuefacción frente al Golfo San Matías para exportar GNL argentino. La primera etapa incluye el buque Hilli Episeyo y una inversión inicial estimada en u$s 7000 millones en infraestructura. Luego se sumará un segundo buque de licuefacción y un gasoducto dedicado para ampliar la capacidad exportadora del proyecto.