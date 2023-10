Techint, a horas de concretar su ingreso al negocio del litio

Tecpetrol está a horas de entrar al negocio del litio. Este martes, a las 5.00 pm hora de Vancouver (9 pm de la Argentina), vencerá la oferta hostil que la energética del Grupo Techint hizo sobre la minera canadiense Alpha Lithium. El viernes, a última hora, el directorio de la empresa norteamericana les recomendó a sus accionistas aceptar la oferta, que los hombres de Paolo Rocca mejoraron la semana pasada. Fue un punto de inflexión: hasta ahora, se había resistido férreamente a la transacción.



" Alpha Lithium anunció que su board de directores, basado en la recomendación unánime de un comité especial de directores independientes de la empresa, recomienda que los accionistas de Alpha acepten la oferta revisada de take-over de TechEnergy Lithium Canadá, una subsidiaria de Tecpetrol Investments ", informó la minera a través de un comunicado.

Cotizante en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, Alpha Lithium es dueña del 100% de Alpha Lithium One, que tiene una concesión de 27.500 hectáreas en el salar Tolillar, de Salta. Su otro activo en el país es en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, donde posee 5072 hectáreas. Ambos son proyectos que, todavía, no iniciaron su etapa de exploración. Valuados en su balance de 2022 en u$s 500 millones, en las últimas semanas, Alpha difundió estudios técnicos que los recotizaron en u$s 1700 millones.

A fines de mayo, el directorio de la minera se negó a continuar negociando con Tecpetrol , luego de que la energética de Techint enviara una propuesta formal de compra. Tecpetrol ofertó u$s 177 millones por una empresa cuyo valor bursátil, en esos días, rondaba los u$s 165 millones. Tras el rechazo del board, Tecpetrol lanzó una oferta hostil para que fuesen los propios accionistas minoritarios quienes decidiesen cuál era "el mejor interés para su inversión", en explícita réplica al argumento que usó el CEO de Alpha, Brad Nichol, para descartar la propuesta.

Esa oferta venció hace más de una semana, el 22 de septiembre. Pero, ese mismo día, Tecpetrol anunció la extensión del plazo, hasta el martes 3 de octubre, con una mejora de 19%, a 1,48 dólares canadienses por acción (poco más de u$ 1), a la oferta inicial, hecha el 8 de junio. Es, también, un 24% superior al precio de cierre del 21 de septiembre, última rueda bursátil previa al anuncio del aumento. En consecuencia, la actual oferta de Tecpetrol ronda los u$s 210 millones, sobre una compañía cuyo valor bursátil, al viernes, era de u$s 188,4 millones.

Entre sus argumentos para replantear su posición, Alpha mencionó que había iniciado un proceso de venta para Tolillar y, posteriormente, hizo una "revisión estratégica amplia" respecto a una "posible transacción corporativa" por un período total de 10 meses consecutivos. " La oferta no solicitada de Tecpetrol sirvió para perturbar ese proceso de venta, así como la revisión estratégica, frustrando los esfuerzos de la empresa para obtener un valor adecuado para los accionistas ", alegó.

Agregó que, a la fecha, esa revisión estratégica no resultó en una oferta vinculante para vender el proyecto o comprar acciones de la empresa. " La compañía no espera que ninguna se materialice antes de las 5.00 pm (hora de Vancouver) del martes 3 de octubre de 2023, hora de vencimiento de la actual oferta incrementada ", indicó.

" En consecuencia, si bien, en última instancia, puede surgir una oferta financieramente superior, la oferta incrementada es la única propuesta para comprar todas las acciones ordinarias en circulación que, actualmente, está abierta a la aceptación de los accionistas ", reconoció.

Como segundo argumento, citó una opinión escrita, que remitió la firma PI Financial Corp., que, con fecha de 28 de septiembre, consideró a la oferta de Tecpetrol como " justa, desde un punto de vista financiero, para los accionistas ".

La oferta de Tecpetrol es en efectivo, sobre todas las acciones de Alpha. En su comunicado de recomendación, el directorio de la minera aclaró que, para efectivizarse, deberá tener un mínimo de aceptación del 50% de los accionistas.