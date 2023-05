Techint va por litio: busca comprar una empresa con yacimientos en la Argentina

Techint ya puso al litio bajo su mira. Tecpetrol, el brazo energético del grupo que lidera Paolo Rocca, hizo una oferta de 214 millones de dólares canadienses (más de u$s 177 millones al cambio actual) para comprar Alpha Lithium, minera que tiene dos yacimientos en la Argentina.

El directorio de Alpha Lithium, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, rechazó la propuesta, luego de considerarla " oportunista y no en el mejor interés de Alpha o sus accionistas ".

Además, "en adición a una baja y declinante prima" ofertada sobre el precio al que hoy se venden sus acciones en el NEO Exchange, la Bolsa canadiense -13% al momento de recibirla (15 de mayo); 7,8% a la fecha desde entonces-, la propuesta, que es "no vinculante y sujeta a un due dilligence", incluye, dijo Alpha, " el pedido de entrar en un acuerdo de exclusividad de 30 días con Tecpetrol (en este caso, sí vinculante)" que podría posibilitarla de comprometerse con terceros "que valuaran apropiadamente los únicos y atractivos activos de la compañía ".

A través de su presidente y CEO, Brad Nichol, quien recibió la carta con la oferta de Tecpetrol, la empresa informó que, para rechazarla, consultó no sólo a su directorio, sino también a sus asesores, Credit Suisse Securities Estados Unidos (financiero) y Cozen O'Connor (legal y asuntos públicos).

Alpha Lithium es dueña del 85% de Alpha One Lithium, empresa que tiene la concesión del salar Tolillar, en Salta, un total de 27.500 hectáreas. A fines de 2021, le vendió el 15% de esa compañía a Uranium One, filial del gigante ruso Rosatom. Esta empresa conservó una opción por incrementar su participación al 50%, a cambio de u$s 185 millones, y asegurar el derecho a comprar el 100% de la producción futura del proyecto.

Según informa Alpha Lithium en su sitio web, con sólo el 32% del salar explorado a la fecha, los trabajos hechos muestran 2,1 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) indicadas y 1,2 millones de toneladas inferidas.

Su otro proyecto es en el Salar del Hombre Muerto, de Catamarca. Allí compró un total de 5072 hectáreas, de las cuales las últimas 3800 fueron adquiridas a mediados de 2021. Eso la convirtió en el segundo propietario más grande del yacimiento, que contiene uno de los litios de mayor pureza del planeta. Allí, donde también tienen presencia las estadounidenses Livent y Allkem (que anunciaron recientemente su fusión entre ellas), el mayor tenedor es la surcoreana Posco, cuya inversión suma u$s 4000 millones.

Al 31 de diciembre de 2022, los activos de Alpha Lithium estaban valuados en unos u$s 500 millones. Actualmente, su capitalización de mercado supera los u$s 165 millones.

El litio es clave en el camino hacia la transición energética por el que está avanzando Techint.

Tecpetrol y su interés por el litio: el avance hacia la transición energética

Controlada por Techint, Tecpetrol, una de las mayores energéticas de la Argentina, es uno de los principales inversores de gas no convencional en Vaca Muerta, donde supera los u$s 2300 millones invertidos en Fortín de Piedra, su yacimiento emblema. En 2022, tuvo ingresos por $ 172.197,9 millones. Ganó $ 23.881,9 millones.

En los últimos años, a la par de su crecimiento de producción de hidrocarburos fósiles, avanzó hacia la transición energética, con iniciativas y proyectos que buscan reducir la huella de carbono y, también, garantizar la sustentabilidad de las otras unidades de negocios del grupo. Por ejemplo, actualmente, las siderúrgicas Ternium (aceros planos) y Tenaris (tubos de acero sin costura) desarrollan sus propios parques eólicos, cuyas inversiones consolidan u$s 350 millones.



La unidad de transición energética de Tecpetrol está liderada por Andrea Rocca, bisnieto del fundador del grupo, Agostino, y sobrino de su actual tiular, Paolo.

En ese sentido, Tecpetrol ya había dado los primeros pasos hacia el litio. Montó en Salta una planta a escala laboratorio, donde probaba tecnología desarrollada en Israel. Localizada en el Complejo Minero Industrial de Manufactura Los Andes, una empresa del grupo Minera Santa Rita, está a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, en Olacapato.

Precisamente, la empresa justificó en esa estrategia de transición la oferta hecha para comprar Alpha Lithium, hecha a través de Tecpetrol Investments, sociedad holding radicada en España.

Por qué Tecpetrol cree que la oferta por Alpha Lithium es lo mejor para los accionistas de la minera

Tecpetrol Investments, que contó con el asesoramiento de BMO Capital Markets y el estudio jurídico Davis Ward Phillips & Vineberg, reconoció que Alpha Lithium rechazó la propuesta y le respondió que no negociará a través de asesores.

" A través de estos intercambios, Tecpetrol indicó la posibilidad de mejorar los términos financieros de su oferta si Alpha aceptaba darle acceso a un due dilligence acelerado para que pudiera determinar un aumento apropiado en el precio, con base en lo que viera ", explicó la energética de Techint.

" Tecpetrol se mantiene preparada para comprometerse inmediatamente en negociaciones de buena fe con Alpha, mejorar su oferta basado en el due dilligence y completar la transacción expeditivamente con el apoyo del directorio de Alpha ", agregó.

Según expresó Tecpetrol, su intención, en línea con su estrategia de transición energética, es desarrollar sustentableemnte esos activos premium de litio como parte de una cadena occidental de abastecimiento integrada de baterías, en clara alusión al avance de China en este negocio

" Esta propuesta está alineada con la estrategia de Canadá, cuya visión es incrementar el abastecimiento de minerales críticos y apoyar el desarrollo de cadenas de valor domésticas y globales para la economía verde y digital ", agregó y recordó que, a través de Tenaris, Techint tiene más de 20 años de presencia en ese país, donde su filial es la mayor fabricante y proveedora de tubos de acero para la industria del oil & gas.

" Tecpetrol cree firmemente que la oferta es en el mejor interés de los accionistas de Alpha y que los accionistas deberían tener la oportunidad de determinar qué es lo mejor para su inversión ", remarcó, casi, como respuesta directa a la réplica de Alpha.

Explicó que el precio de su oferta es 26% superior al promedio comercializado en 20 días hasta el 12 de mayo de este año y 13% por arriba del valor de cierre de esa fecha.

Además, subrayó como activo la credibilidad y experiencia de Techint como contraparte para cerrar un deal de esta envergadura. En especial, su integración en países del hemisferio occidental, lo que allanaría aprobaciones regulatorias por parte del Gobierno canadiense. En ese sentido, es público el recelo que tiene Paolo Rocca del avance chino en la industria global.

También, ponderó la liquidez inmediata y certeza de valor que tendrían los accionistas, a través de una transacción sin riesgo. "Elimina los riesgos de exploración, desarrollo y ejecución asociados con el ingreso de producción de los activos de la compañía".

Además, marcó que el plan de permanecer como player independiente es desafiante y sin fondos. " El desarrollo de los activos de la empresa requieren financiamiento para sostener un programa significativo de capital (diluyendo aún más a los actuales accionistas de la empresa) y necesita expertise técnico, dados los riesgos de desarrollo y ejecución ".

Tecpetrol enfatizó que proveerá una estructura eficiente en términos impositivos. Por último, aclaró que cuenta con los recursos financieros necesarios para satisfacer plenamente la oferta con efectivo en mano y que no requiere fondos externos para ejecutarla.