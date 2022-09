Sueldos versus inflación: con qué aumentos salariales las empresas van a cerrar el año

El ritmo al que avanza la inflación obliga a las empresas a reformular sus proyecciones de incrementos de sueldos para sus empleados fuera de convenio. En ese sentido, cada vez más compañías dan más aumentos salariales a sus colaboradores que ocupan puestos ejecutivos, por la aceleración de los precios. Pero, ¿con qué aumentos terminará el 2022? ¿Y qué tienen previstos para el año que viene?

De esta manera, con el objetivo de recomponer la caída de poder adquisitivo, las organizaciones revisan las pautas salariales y se disponen a dar más aumentos. Ahora, prevén cerrar el año con un 71% de incremento a sus empleados fuera de convenio. Así lo anticipa el último relevamiento que realizó la consultora de recursos humanos Mercer entre 473 empresas de la Argentina.

Paritaria 'gerencial': empresas harán más ajustes a los sueldos de sus ejecutivos este año

Emojis en los mensajes con los jefes: las dobles interpretaciones más peligrosas para el futuro laboral





Cómo terminarán 2022 los sueldos ejecutivos versus la inflación

"Los incrementos salariales previstos para este año quedarían, una vez más, por debajo de la inflación. Sin embargo, en este contexto, las compañías seguirán revisando su pauta salarial para lo que resta de 2022", explica Ivana Thornton, directora de Career de Mercer, que no descarta que haya más aumentos en las próximas semanas.

Los pronósticos de incrementos de las empresas para 2022 fueron cambiando a medida que avanzó el año. "En la primera medición de febrero, preveían incrementar un 49,85%, en mayo hablaban de un ajuste del 54,63% y en este último reporte de agosto la perspectiva estima un 71%. Algunos sectores que en el relevamiento de febrero y mayo planeaban dar incrementos por encima del mercado general hoy están por debajo ", resalta Thornton.

Las empresas prevén cerrar 2022 con un 71% de incremento a sus empleados fuera de convenio.



Mientras que en 2021 lo habitual era dar entre uno y dos subas anuales al personal fuera de convenio, con revisiones que se realizaban por lo general una vez al semestre , ahora lo más recurrente son hasta cinco actualizaciones por año, número que posiblemente las organizaciones revisarán en las próximas semanas, teniendo en cuenta que se estima que el aumento general de precios alcanzará los tres dígitos a fin de 2022.

"Vemos una revisión hacia al alza del presupuesto de incremento para el segundo semestre y, además, la adición de una instancia más de ajuste salarial. Hoy, casi el 90% del mercado hace tres ajustes o más. En el último año, la proporción de compañías que da cuatro incrementos subió de 18% a 31%, mientras que la cifra de las que otorgan cinco subas o más pasó de 15% a 22%. Se confirma algo que ya percibíamos: cuanto más volátil es el contexto, más instancias de revisión salarial hacen las empresas", destaca Thornton.

Y agrega que, por el momento, no se observa a ninguna industria (a nivel de mediana) que le gane a la inflación. "No obstante, en los últimos años sí ha habido algunos sectores que dieron más que el promedio y, en algunos casos, superaron a la inflación. Estos son fintech y high tech (sobre todo, firmas de desarrollo de software). Este año en particular se destaca por encima del mercado general el rubro de oil & gas, que venía rezagado de años anteriores, ingeniería y construcción, y retail, por nombrar algunos", comenta la directora de Career de Mercer.

Qué aumentos de sueldos prevén dar las empresas en 2023

Según las primeras proyecciones del mercado laboral para 2023, las empresas prevén otorgar, de base, un 60% de incremento salarial, teniendo en cuenta que el escenario con el que están elaborando el presupuesto para el año próximo considera un 61,8% de inflación anual. Así las cosas, fuentes privadas calculan que rondará el 73,8%.

Según las primeras proyecciones del mercado laboral para 2023, las empresas prevén otorgar, de base, un 60% de incremento salarial.

"El diseño del presupuesto recién está comenzando. Normalmente, las compañías presupuestan un valor en línea con la inflación esperada para el próximo año en ese momento, pero sabiendo que será un número que deberán revisar con frecuencia, durante el ciclo presupuestario y una vez cerrado el mismo", afirma la ejecutiva de Mercer.