El Gobierno colombiano ha anunciado que se implementarán medidas rigurosas dirigidas a aquellos ciudadanos que no cumplan con una condición esencial establecida en la normativa financiera. Estas medidas comprenden el embargo de cuentas bancarias y la congelación de salarios, lo cual ha comenzado a suscitar inquietud en diversos sectores de la nación. Según fuentes oficiales, esta iniciativa tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y evitar la evasión de responsabilidades económicas. El enfoque estará centrado en aquellas personas que se encuentren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación. Según expertos en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, en consecuencia, cerrada. Las entidades financieras han notificado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrán ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que responde tanto a normativas gubernamentales como a políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir riesgos asociados a la falta de movimientos en los productos financieros. El Gobierno ha manifestado de manera contundente que la medida adoptada no es arbitraria. Se identifican circunstancias específicas que pueden resultar en un embargo de cuentas o en la retención del salario, tales como: En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer alternativas de reactivación o apertura de una nueva, siempre bajo el cumplimiento de requisitos específicos. Los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones claves son: En caso de que un ciudadano se encuentre bajo el embargo de su cuenta bancaria o sufra el congelamiento de su salario, es altamente recomendable establecer contacto de inmediato con la entidad financiera correspondiente y con un abogado especializado en derecho financiero. Según la situación particular, se puede solicitar un plan de pago, establecer acuerdos extrajudiciales o la reactivación de servicios una vez que se regularice la situación.