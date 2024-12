Los argentinos quieren cobrar los salarios más altos de la región: cuáles puestos son los que 'más piden'

La Argentina es el país que tiene el salario pretendido más alto de la región. Registra además, el mayor aumento en los sueldos que los empleados quieren cobrar en promedio este año, en dólares.

Los datos se desprenden del informe regional del segundo semestre de la HR Tech Jobint, que muestra que en la Argentina, el salario pretendido alcanza los u$s 1234 por mes, mientras que la evolución de esta variable durante el último año presenta un incremento del 74.98% medido en dólar oficial y del 126.55% en dólares MEP.

Con ese salario pretendido, la Argentina se posiciona por encima de Chile, con un promedio de sueldo requerido de u$s 1139 por mes. La siguen Panamá, con u$s 1039 por mes; Perú con u$s 864; y Ecuador con u$s 811. En términos de dólar MEP, el salario pretendido promedio en Argentina es de u$s 1.137 por mes, consolidando su liderazgo regional.

Según muestra el informe, Panamá y Ecuador son los países con mayor estabilidad salarial desde enero de 2021. En contraste, Argentina ha experimentado una fuerte caída en los salarios durante el último tramo del 2023, y ha mostrado en el segundo semestre de 2024 una recuperación de los salarios tanto en dólares oficiales como en dólares MEP, siendo estos los que más crecieron en el año.

Durante 2024, Argentina registró el mayor aumento en la pretensión salarial tanto en dólar oficial como en MEP con el 74,98% y el 126,55%, respectivamente. En contraste, los demás países de la región muestran una ligera fluctuación en este período: Perú con un incremento del 5.56%; Panamá del 4.34%; Chile del 0.38%; y Ecuador con una disminución del 0.60%.

En términos interanuales, los salarios en Argentina muestran un comportamiento disímil. Considerando el dólar oficial, el incremento es de 1.62%, siendo uno de los más bajos de la región, pero teniendo en cuenta el dólar MEP, la variación se dispara a 122.17%.

Los demás países presentan fluctuaciones más moderadas: Chile con 6.84%;Perú con 5.57%; Panamá con 2.97%; y Ecuador, con 0.28%.

Desde 2020, Argentina registra las mayores fluctuaciones de la región en las remuneraciones solicitadas tanto en dólar MEP como oficial. En dólar MEP se observa un incremento del 117.68%, en dólar oficial del 46.23%. En Chile se ha registrado un aumento en el salario pretendido promedio del 10.53%; en Perú del 1.52%; en Panamá del 1.48%; y en Ecuador del 0.56%.

"En 2024, Argentina registró un aumento excepcional en el salario pretendido promedio: un 126.55% en dólar MEP y un 74.98% en dólar oficial. Los salarios del país pasaron de ser los más bajos durante el primer semestre del año, a ser los más altos hoy. Considerándolas a dólar MEP, en el primer semestre las remuneraciones solicitadas promediaban los 717 dólares situándose en el último lugar del ranking. Hoy alcanzan los 1.137 dólares y subieron hasta el tercer puesto, siendo sólo superadas por Chile y los salarios argentinos a dólar oficial, que son de 1.139 y 1.234 dólares", explica Federico Barni, CEO de Jobint.

Los salarios en tres sectores claves

En Tecnología y Sistemas, las remuneraciones requeridas para puestos junior son de U$s 1205 por mes en Chile; u$s 850 por mes en Panamá; u$s 881 oficiales y u$s 812 MEP por mes en Argentina; u$s 613 por mes en Perú; y u$s 582 por mes en Ecuador.

Dentro del segmento de semi senior y senior son u$s 1503 oficiales por mes en Argentina; u$s 1500 por mes en Chile; u$s 1385 MEP por mes en Argentina; u$s 1304 en Panamá; u$s 1163 por mes en Ecuador; y u$s 1101 por mes en Perú.

En las categorías de supervisor y jefe las remuneraciones requeridas son u$s 2151 por mes en Chile; 1828 dólares oficiales y 1.685 dólares MEP por mes en Argentina; u$s 1600 por mes en Panamá; u$s 1406 por mes en Perú; y u$s 1326 por mes en Ecuador.

En Administración y Finanzas, los salarios pretendidos para las posiciones junior son u$s 949 por mes en Chile; 922 dólares oficiales y 853 dólares MEP por mes en Argentina; u$s 766 por mes en Panamá; u$s 602 en Perú; y u$s 554 por mes en Ecuador.

Dentro del segmento semi senior y senior, en orden descendente los sueldos son: u$s 1349 oficiales y u$s 1243 dólares MEP por mes en Argentina; u$s 1.216 en Chile; u$s 1100 en Panamá; u$s 1020 en Perú; y u$s 990 en Ecuador.

En las categorías de supervisor y jefe las remuneraciones requeridas son 1.746 dólares oficiales y 1609 dólares MEP por mes en Argentina; 1372 dólares por mes en Panamá; 1367 dólares por mes en Chile; u$s 1158 en Perú; y 1083 en Ecuador.

En Producción, Abastecimiento y Logística, los salarios pretendidos para las posiciones junior son u$s 1043 por mes en Chile; u$s 980 oficiales y 904 MEP por mes en Argentina; u$s 751 por mes en Panamá; 572 en Ecuador; y 533en Perú.

Dentro del segmento semi senior y senior, los sueldos son u$s 1430 oficiales por mes en Argentina; u$s 1411 por mes en Chile; u$s 1318 MEP por mes en Argentina; u$s 1231 en Panamá; u$s 884 por mes en Perú; y u$s 881 por mes en Ecuador.

En las categorías de supervisor y jefe las remuneraciones requeridas son u$s 1912 oficiales y 1762 MEP por mes en Argentina; u$s 1662 por mes en Chile; u$s 1314 en Panamá; u$s 1254 en Perú; y u$s 1107 en Ecuador.