Con la llegada de Semana Santa, los supermercados, chocolaterías y tiendas especializadas ya empezaron a exhibir los tradicionales huevos de Pascua. Pero este año, el impacto está en el precio. Un huevo relleno de 500 gramos ya ronda los $ 29.900 y, en algunos casos, supera ese valor, en niveles que empiezan a acercarse a lo que cuesta una salida a comer. Las opciones más chicas parten desde los $ 7000 o $ 10.000, mientras que los formatos intermedios superan los $ 20.000. En el segmento más alto, hay productos que alcanzan los $ 150.000. Entre las marcas más buscadas, Havanna, Kinder, Ferrero Rocher y Milka funcionan como referencia en góndola. Un huevo de Havanna de 165 gramos se ubica en torno a los $ 57.000, mientras que una versión de 615 gramos roza los $ 150.000. En Kinder, uno de 150 gramos se vende cerca de los $ 37.500. Según el relevamiento elaborado por Focus Market, los huevos de Pascua registran subas de hasta 49% interanual. El mayor incremento se da en los Mini Eggs, con un alza del 49%, seguidos por los huevos sorpresa de 150 gramos, que aumentan 45%. Las presentaciones más chicas también muestran subas por encima del 30%. Dentro de esta categoría, los huevos rellenos ganaron protagonismo en los últimos años. Se trata de una opción que creció durante la pandemia y que hoy ya compite con las marcas tradicionales. En 2026, un huevo relleno de unos 500 gramos tiene un valor promedio de $29.900, lo que representa una suba del 36% frente al año pasado. Desde Rapanui advierten un cambio en la forma de consumir. “La demanda se mantiene, pero el consumidor está mucho más enfocado en el valor percibido. Ya no compra por impulso, compara, elige y busca que el producto justifique el precio”, señalaron. “El consumidor está más atento y define más sobre el final, muchas veces esperando promociones o beneficios para concretar la compra”, agregaron. En esa línea, explican que crecen las opciones artesanales y los productos con mayor diferenciación. Los rellenos, sabores y el diseño empiezan a pesar más en la decisión, en un contexto donde el huevo también funciona como regalo. En paralelo, otros productos típicos de Pascua también muestran grandes aumentos. Las roscas, por ejemplo, registran subas de hasta 63%. La versión artesanal de 500 gramos pasó de $ 8000 en 2025 a $13.000 este año. Las roscas de mayor tamaño aumentan 52%, mientras que las industriales avanzan 47%.