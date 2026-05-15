Wastewater SCAN, un servicio de monitoreo con sede en Standford, detectó que en las aguas residuales del Área de San Francisco y la región de Sacramento circulan niveles moderados de Parvovirus B19, un virus que suele manifestarse inicialmente como una erupción facial roja. Generalmente, es una afección asintomática: aproximadamente 1 de cada 4 personas que son infectadas con el virus no presentan ningún síntoma, y cuando lo hacen por lo general son leves. Según los datos recientes que recopiló Wastewater SCAN, la detección de parvovirus aumentó en toda la región, ya que encontraron muestras positivas en las zonas anteriormente mencionadas. El servicio de monitoreo detectó niveles moderados de parvovirus B19 en aguas residuales de San Francisco, Sacramento, Davis, Napa, Palo Alto, Redwood City, San José, Sunnyvale, Vallejo y la región del condado sur. Según la página oficial de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, sarpullidos, dolores musculares y articulares. Entre las más notables y preocupantes están los sarpullidos y dolor en las articulaciones. En el primer caso, aparecen brotes rojos en la cara que dan un aspecto de “mejillas abofeteadas”, conocido médicamente como Eritema infeccioso. Aparece unos días después de la fiebre o de síntomas similares a la gripe común. No obstante, también puede causar sarpullidos general en el pecho, espalda, glúteos, brazos y piernas. A su vez, puede causar dolor e hinchazón en las articulaciones, una afección conocida como Síndrome de Poli artropatía, común en niños, adultos y sobre todo mujeres. Una infección por parvovirus B19 es leve en niños y adultos que no sufran otras enfermedades. No obstante, en personas con otras afecciones puede generar complicaciones graves relacionadas al corazón, el cerebro, el hígado, los riñones o el sistema sanguíneo. Este virus puede provocar una drástica disminución en el conteo sanguíneo si se presentan otros trastornos de la sangre. Entre las personas de alto riesgo de complicación se incluye a quienes recibieron un trasplante de órgano, o padecen: