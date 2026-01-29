El Gobierno oficializó la baja de 13 empresas de medicina prepaga , en el marco del plan de reordenamiento del sistema de salud privado que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada hoy en el Boletín Oficial, forma parte de una serie de medidas que buscan actualizar el padrón de prestadoras autorizadas y fortalecer las exigencias de habilitación en el sector.

En este caso, las prepagas rechazadas no completaron el proceso requerido según la Ley 26.682, que incluye la presentación de documentación sobre la actividad, información financiera y datos de afiliados.

Con esta nueva resolución, el número total de entidades de medicina prepaga eliminadas durante la gestión de Javier Milei supera las 150.

El Gobierno oficializó la baja de 13 prepagas: cuáles son

Las empresas que se dieron de baja en esta oportunidad son:

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

La Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano).

De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general del organismo, la medida impacta directamente sobre entidades que figuraban con inscripción provisoria o cuyos trámites de registro definitivo aún estaban incompletos.

El proceso administrativo contempla la baja de los registros provisorios junto al rechazo de las inscripciones definitivas.

Estas 13 empresas se suman a las 4 inhabilitadas el 20 de enero de este año (Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones) y a las 20 inhabilitadas el pasado 16 de enero.

Adiós prepagas: los 3 trámites urgentes que tenés que hacer para no quedarte sin cobertura médica

Verificar si ya te traspasaron a otra entidad de salud

Antes de pensar en dar de baja o cambiar tu plan, lo primero es confirmar si tus aportes y tu afiliación ya fueron derivados a otra empresa habilitada o a una obra social alternativa.

La Superintendencia suele autorizar el pase automático de afiliados cuando una prepaga pierde su registro para evitar la interrupción de la cobertura, especialmente si hay aportes formales registrados.

Cómo chequearlo:

Consultá con tu prepaga actual si figura como afiliado activo y si hubo una reasignación automática.

Comunicáte con la Superintendencia de Servicios de Salud o ingresá a su portal de atención al usuario para confirmar tu situación con tu número de documento.

Reclamar de inmediato si tu cobertura está interrumpida

Si al consultar descubrís que tu plan desapareció del registro y no fuiste asignado a otra entidad, es fundamental presentar un reclamo cuanto antes,

Comenzá por la empresa de salud y, si no responden o no te reasignan, acudí a la Superintendencia directamente.

Qué documentación te puede servir :

DNI (o del titular).

Carnet o constancia de afiliación de la prepaga dada de baja.

Recibos o constancias de pago de aportes o cuotas.

Emails, cartas o comunicaciones con la prepaga.

La normativa oficial estipula plazos para que la SSS responda a reclamos y, en muchos casos, puede asignarte una entidad alternativa de características similares si tu cobertura quedara en riesgo.

Gestionar un cambio de prepaga u obra social

Si verificaste tu situación y no querés quedarte con la entidad que te asignó automáticamente o no hubo pase, iniciá el trámite de cambio. Este proceso puede incluir: