El martes 12 de mayo la Food and Drug Administration (FDA) anunció que la crema para el eczema MG217 que producía Pharmacal se retiraría del mercado después de detectar la presencia de la bacteria staphylococcus aureus. Se trata de un producto que es potencialmente mortal para algunas personas. Es específicamente el lote 1024088, con fecha de caducidad para noviembre de 2026. Se comercializaba en tubos de 6 onzas, con el código de producto 5106. La FDA emitió una alerta nacional por el retiro de una crema de uso tópico popular para tratar el eczema. Alivia la picazón, reduce la irritación y el enrojecimiento, protege la barrera de la piel, combate la resequedad, y calma la inflamación. Era comercializada como una crema de usos múltiples. El problema no es el principio activo, sino una contaminación bacteriana que se dio durante el proceso de producción. Por ello, la FDA ordenó que se retire del mercado el lote infectado. Además, recomendó desechar las cremas adquiridas de este lote. Según lo que explicó la FDA, el riesgo es especialmente alto en personas con el sistema inmunológico debilitado. Particularmente, aquellos que tengan heridas abiertas, piel comprometida o inflamada, o problemas dermatológicos como eczema o dermatitis. El cuadro del usuario puede complicarse y evolucionar a: Se trata de una bacteria que se encuentra comúnmente en la piel o en la nariz, pero que puede provocar complicaciones si ingresa al organismo a través de heridas. Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron casos de usuarios afectados con efectos adversos, ya que la respuesta de la FDA fue relativamente rápida.