Tras el anuncio de los casos detectados de Hantavirus en el crucero MV Hondius que viajaba desde Ushuaia, Argentina, hasta Cabo Verde y Europa, la población mundial está atenta a cómo evoluciona esta enfermedad ante el riesgo de una nueva pandemia. Hasta el martes 12 de mayo de 2026 se han detectado 11 casos relacionados al crucero y se confirmaron 3 muertes. Según científicos, se trata de la variante Andes, una cepa con evidencia de transmisión de persona a persona. La variante del Hantavirus detectada en el crucero MV Hondius se identificó como Andes Virus (ANDV), presente principalmente en territorios como Argentina y Chile. Se trata de la única variante que presentó evidencia de transmisión entre personas a través de contacto estrecho y prolongado. Según los primeros análisis genéticos, se descartaron mutaciones nuevas que puedan resultar en recombinaciones peligrosas del virus. La secuencia genética que se identificó en el crucero es el mismo registrado en Argentina entre 2018 y 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la enfermedad tiene una tasa de letalidad cercana al 38% en este brote. No obstante, especialistas advierten que la mortalidad puede llegar a ubicarse entre el 30% y el 50% dependiendo de cuánto se tarde en acceder a cuidados intensivos. Este virus tarda entre 2 y 6 semanas en terminar de incubarse y los síntomas iniciales suelen ser: La OMS sostiene que el riesgo global es actualmente bajo y los expertos en la enfermedad aclaran que esta cepa del hantavirus no se contagia tan fácilmente como el COVID-19, ya que este en particular requiere de un contacto estrecho, prolongado y convivencia cercana. Se recuerda que la principal vía de transmisión sigue siendo, hasta el momento, contacto con excremento, salida u orina de roedores que estén infectados. No obstante, la OMS advierte que podrían reportarse más casos debido a los largos periodos de incubación, la circulación internacional de pasajeros y los contactos previos al aislamiento. En Estados Unidos, 16 pasajeros fueron transportados a Nebraska y 2 hasta Atlanta. Varios siguen en observación médica. El Centro de Prevención y Control de las Enfermedades (CDC) nacional clasificó este evento como una respuesta sanitaria de nivel 3. Tanto la OMS como el Centro de Prevención y Control de las Enfermedades Europeo (ECDC) recomiendan cuarentena y monitoreo médico durante al menos 42 días para casos de contacto estrecho y se aconseja aislamiento inmediato a cualquier persona que presente síntomas respiratorios después de una exposición de riesgo. Los protocolos incluyen: Se considera “contacto de riesgo” a personas que compartieron transporte, convivieron o tuvieron una proximidad prolongada con casos confirmados. Por lo pronto, la prevención general contra el Hantavirus incluye medidas como: