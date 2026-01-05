En esta noticia Los otros interesados

Tras un receso por las fiestas , este lunes se reabrió la negociación por la venta de Carrefour y vuelve a correr el plazo para que la cadena francesa defina si acepta algunas de las propuestas presentadas. El 18 de diciembre era la fecha que se había pautado tras un primer impasse.

Según pudo saber El Cronista, en 15 días se debería conocer el nuevo dueño de la operación local de Carrefour.

A la vez, a última hora de viernes se conoció que Francisco de Narváez, dueño del 60 por ciento de GDN, grupo que tiene Chango Más en la argentina y, además, de los supermercados Ta-Ta, en el Uruguay vendió la cadena a un importante grupo paraguayo, el Grupo Vierci, dueños también de las franquicias de Burger y Starbucks en algunos países de la región.

De Narváez es uno de los empresarios que presentó una oferta por la operación de la cadena francesa que cuenta con 700 locales en el país y más de 9000 empleados.

“La venta de Ta-Ta es una garantía de que el empresario efectivamente cuenta con todo para realizar la compra”, dijeron a este medio fuentes del sector.

De hecho, el dueño de Chango Más es quien hizo la oferta más alta, de u$s 1000 millones, según trascendió en los medios.

Francisco De Narváez, uno de los empresarios interesados en Carrefour

Los otros interesados

A De Narváez se le suman otros dos interesados: Coto que se habría unido al fondo norteamericano Klaff Realty, dueño de Tienda inglesa en Uruguay; y el grupo peruano Intercorp que fue el último en subirse a la puja por Carrefour. En ese país opera marcas como Plaza Vea. Makro, Vivanda y Mass.

La operación ya lleva más de 10 meses y según fuentes del sector sería muy probable que se concretara a fines de este mes de enero.