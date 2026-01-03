El Grupo de Narváez, propiedad del empresario argentino Francisco de Narváez, y el conglomerado paraguayo Grupo Vierci firmaron un acuerdo vinculante por el total de las acciones de Supermercados Ta-Ta, Farmacia San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y la cadena mayorista Frontoy.

Los dos grupos emitieron un comunicado para dar a conocer la operación, cuya concreción quedará “sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes” de Uruguay. Esto significa que esta transacción será estudiada por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, entre otros organismos.

Esta operación, estimada entre 150 y 200 millones de dólares, permitirá al Grupo de Narváez liberar capital para apuntalar otro movimiento mayor: adquirir la cadena Carrefour en Argentina.

La venta de Ta-Ta -que tiene más de 80 locales distribuidos en todo Uruguay y un modelo de precios bajos que marcó tendencia en el retail- se realiza para reforzar la oferta de 1.000 millones de dólares que De Narváez presentó por la cadena de origen francés.

En tanto, Vierci se define como un “grupo empresarial paraguayo de origen familiar” con casi 60 años de trayectoria y presencia en 10 países de américa Latina y Europa.

El grupo paraguayo trabaja en el retail, el sector inmobiliario, locales de comida rápida, perfumes y distribución de productos de consumo masivo, medios de comunicación, banca y actividades agrícolas, señala el comunicado.

En Uruguay el conglomerado paraguayo opera las franquicias de Burger King y Subway, al tiempo que otras empresas del grupo trabajan en la distribución de marcas de perfumes, cosmética, bebidas y comestibles.