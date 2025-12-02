A pocos meses del ingreso de su nuevo dueño -el fondo americano COC Global-, la aerolínea de bajo costo Flybondi anunció el mayor plan de expansión con fondos propios de su historia.

El proyecto, que demandó una inversión de u$s 1700 millones contempla la compra de 35 aviones 0 kilómetros que se incorporarán a su flota actual -compuesta por 15 aeronaves- a partir de 2027 y hasta 2030. Planea además, llegar al Caribe y al norte de Brasil.

La línea amarilla informó el plan en una conferencia de prensa de la que formó parte El Cronista. Allí, Mauricio Sana, CEO de la compañía, puntualizó que Flybondi firmó un acuerdo con las dos mayores fabricantes de aviones en el mundo, Boeing y Airbus, a la vez que deslizó cuáles serán los próximos pasos de la aérea.

“Es la noticia más importante de Flybondi de los últimos ocho años y de los próximos cinco”, analizó Sana, a la vez que puntualizó que la compañía aérea sumará 20 aviones Airbus A220 con capacidad para 160 pasajeros -Flybondi será el primer operador en América latina de este modelo de avión- y 15 Boeing Max 10, un modelo que, en su máxima configuración, puede transportar un total de 230 viajeros.

Los nuevos activos se utilizarán para el desarrollo de nuevos mercados, sobre todo, internacionales, aunque también se podrían destinar a incrementar la oferta de asientos en rutas nacionales. “Al tener un alcance muy amplio, nos permite empezar a servir otros mercados, o, incluso, volar a destinos de corto alcance dentro de la Argentina que anteriormente no podíamos servir. Sin embargo, tenemos el sueño de llegar al Caribe o al norte de Brasil”, adelantó el ejecutivo.

Aunque la lista de los países a los que Flybondi podría llegar a volar en los próximos años está compuesta por la mayoría de los países más grandes de la región, como Colombia y Perú, Paraguay parecería ser el primero en la fila. “Hoy es un mercado estratégico para Flybondi. La flota va a venir en su mayoría para la Argentina, pero también vamos a desarrollar el mercado aéreo de Paraguay” , dijo. Flybondi retomó el lunes 1° de diciembre sus vuelos a Asunción desde Buenos Aires y, en los próximos días, empezará a volar desde Córdoba.

Este incremento en la flota hará crecer otro negocio importante de Flybondi: el servicio de rampa. La compañía es la única low cost que se autopresta el servicio en el 80% de los vuelos que opera, de manera que esa unidad crecerá a medida que se incorporen las nuevas aeronaves . A su vez, según el propio Sana, deberá “adaptar sus servicios a los nuevos modelos”.

Este ambicioso plan de inversión de la línea amarilla es el más grande de su historia y se da solo seis meses después del ingreso de COC Global, del empresario Leonardo Scatturice, como principal accionista de la empresa. Sana confirmó que el fondo estadounidense lidera enteramente la gestión financiera del proyecto.

En tanto, Leonardo Scatturice, Chairman & CEO de COC Global Enterprise, dijo: “Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

La apuesta de Flybondi para la temporada de verano

La compañía también tiene grandes planes para esta temporada. Durante el verano, Flybondi proyecta operar 15.000 vuelos y transportar 2,8 millones de pasajeros, un 56% más que el año pasado. Para eso, en septiembre, anunció una inversión de u$s 90 millones para sumar 10 aviones bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Esta es una modalidad muy utilizada en la industria para incorporar aviones por temporadas, de manera que las aerolíneas puedan cubrir la alta demanda estacional que, en la Argentina, se genera entre diciembre y marzo.

Mientras algunos aviones se usarán para mejorar su frecuencia en rutas ya existentes, casi el 35% de las operaciones con los nuevos ACMI serán en conexiones que la empresa no volaba antes, lo que permitirá ampliar la oferta hacia destinos como Asunción, Iguazú, El Calafate y Ushuaia, con foco en Córdoba como segundo hub.