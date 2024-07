Se eliminó el pago de la tasa de seguridad para transporte no regular

A partir de este jueves, los pasajeros que viajen en aviones privados, así como policías, militares y médicos que embarquen aeronaves estatales quedarán exceptuados de pagar la Tasa de Seguridad de la Aviación. Se trata de un impuesto que el Gobierno eliminó en medio de la implementación de la política de cielos abiertos y que quedará vigente únicamente para vuelos comerciales.

La nueva regla, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 696/2024 del Ministerio de Seguridad, cuenta con la firma de la ministra Patricia Bullrich. "Resulta indispensable profundizar las políticas de desregulación del mercado interno, teniendo por fin la simplificación, reducción de cargas y de costos, mejorando la vida al ciudadano y las empresas", establece el documento oficial.

De esta manera, los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a vuelos comerciales regulares, no estarán alcanzados por la Tasa de Seguridad de la Aviación, "ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que, por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa", explica el escrito.

En particular, los pasajeros que quedarán exceptuados de pagar el impuesto son aquellos que embarquen en aeronaves de transporte aéreo no regular, general, privado, afectadas a instrucción y entrenamiento -es decir, militares o médicos que viajen por alguna razón oficial-, aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares, policiales, aduaneras, aeronaves sanitarias y toda otra modalidad de transporte aéreo que no sea comercial regular.

Así, mientras avanza la desregulación del mercado aerocomercial, que tiene el objetivo de aumentar la competitividad de la actividad y sumar jugadores al mercado local, la tasa afectará sólo a los pasajeros que embarquen en aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular. Esto es el que se realiza con sujeción a itinerario, frecuencias, rutas nacionales y horario prefijados.

Suben las tasas para vuelos internacionales

Esta noticia llegó en la misma semana en la que se aumentaron las tasas aeroportuarias internacionales. Según establece la medida que se publicó el martes en el Boletín Oficial, se trata de un incremento del 22,3% y se da sobre las tasas de protección al vuelo en ruta y al apoyo al aterrizaje, únicamente para vuelos internacionales.

Según comentan en el sector, la medida recién estaría aterrizando en las compañías aéreas que operan en la Argentina. Es por eso que aún no se definió qué impacto tendrá sobre el precio final de los pasajes, aunque aseguran que "deberían subir".