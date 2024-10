Se alquila la mítica esquina de Acoyte y Rivadavia: tiene un precio insólito y pocos interesados

La mítica esquina de Acoyte y Rivadavia en el corazón del barrio de Caballito salió en alquiler. El local, que hasta hace dos meses, ocupaba Havanna hoy busca nuevo inquilino. Lo cierto es que su precios es insólito y, hasta ahora, hay pocos interesados.

El negocio de solo 36 metros cuadrados (m2) tiene un valor de publicación de $ 11 millones con expensas que superan los $ 580.000 por mes, según la publicación de Zonaprop.

Según fuentes del sector, los dueños no están dispuestos a bajar el precio por tener una ubicación ideal, pero por ahora no hay interesados. Es que al tratarse de un local pequeño y que está inserto en una galería no puede convertirse en un local gastronómico y sus usos son limitados

El valor por m2 de alquiler es de $ 305.000, lo que equivale a u$s 274 por m2, muy por encima del promedio. "Si bien es una esquina emblemática el espacio es pequeño y presenta muchas dificultades por estar dentro de una galería. No es fácil de alquilar" , dijeron desde el sector de real estate.

Con más de cuarenta años el negocio está a metros de la estación de subte Acoyte de la línea A y es el primer local de la galería que lleva el nombre de la calle donde está situado.

En la galería Paris, contigua al local que ocupó Havanna por 25 años, un negocio similar de 40 m2 - aunque no está en la esquina- tiene un precio de renta de $ 350.000 al mes.

"El local se ofreció a marcas de indumentaria y tecnología. Pero ninguna está dispuesta a pagar esta suma", dijeron desde el mercado. Con más de 40 años la mítica esquina de Caballito, por ahora, parece que quedará vacante.

El mercado de locales

La zona comercial de Caballito tiene una alta ocupación. En este tramo de la Avenida Rivadavia, que divide los nombres de las arterias -por ejemplo, Acoyte y José María Moreno- conviven más de 130 locales comerciales de diferentes rubros. Entre los segmentos, prevalece la indumentaria con el 50%, y el mix lo completan negocios de servicios, gastronomía, bancos, celulares, perfumerías, farmacias y calzado.

Según los datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales de la Capital registró una suba de 5% en relación al mismo período de 2023.

En concreto, durante el cuarto bimestre de 2024 se detectó un total de 209 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas.

La Avenida Rivadavia tiene un total de 38 locales vacíos, según la CAC. Pero las zonas relevadas contemplan no solo el barrio de Caballito sino también Flores y Once.