Los automovilistas y motociclistas que viven en la primera milla alrededor del Estadio Azteca deberán contar con un Tarjetón Digital para poder ingresar con sus vehículos durante los operativos que se implementarán los días de partido. La medida fue anunciada por la Alcaldía Coyoacán y busca ordenar la movilidad sin restringir el tránsito peatonal ni el acceso a servicios de emergencia.

El documento o Tarjetón Digital será obligatorio únicamente para residentes registrados que deseen acceder en automóvil o motocicleta a la zona durante los cierres viales. Quienes no cuenten con este registro no podrán ingresar con vehículos motorizados mientras esté activo el operativo, aunque las autoridades aclararon que el libre tránsito de peatones, visitantes y trabajadores continuará garantizado.

Ilustrativa Facundo Fraga

¿Qué es el Tarjetón Digital y quiénes deben tramitarlo?

La Alcaldía explicó que el Tarjetón Digital facilitará el acceso vehicular a las personas que habitan dentro del perímetro de la primera milla del Estadio Azteca.

El programa aplicará exclusivamente durante los días de partido, cuando se implementen dispositivos especiales de movilidad entre dos y tres horas antes del inicio del encuentro y hasta dos horas después de su conclusión.

Las autoridades precisaron que el acceso peatonal permanecerá libre en todo momento y que los servicios de emergencia, ambulancias, bomberos, Protección Civil y corporaciones de seguridad podrán ingresar sin restricciones.

Además, el registro para obtener el Tarjetón Digital es completamente gratuito y generará un código QR único para cada vehículo registrado.

La alcaldía Coyoacán inició un censo vehicular domiciliario en las colonias aledañas al Estadio Azteca. Alcaldia_Coy

¿Qué documentos se necesitan para obtener el Tarjetón Digital?

Para tramitar el documento obligatorio, los residentes deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente ( INE , licencia de conducir o pasaporte).

Original y copia de la tarjeta de circulación vigente de cada vehículo que se desea registrar.

Comprobante de domicilio para acreditar que el solicitante vive dentro del perímetro beneficiado.

Datos del vehículo, como marca, modelo, color y placas.

El trámite es gratuito y se emitirá un código QR intransferible para cada automóvil o motocicleta registrados.

La Alcaldía Coyoacán también informó que el beneficio aplica para quienes viven en colonias como Santa Úrsula Coapa, Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santa Úrsula, El Caracol, La Joyita.

CDMX se prepara colonia por colonia para recibir el Mundial 2026. Alcaldia_Coy

La Rivera, Media Luna, Ex Hacienda Coapa, Huertas de Santa Úrsula y otras ubicadas dentro del perímetro de la primera milla. Asimismo, recordó que el registro puede realizarse en el módulo instalado en el Centro de Artes Santa Úrsula, de martes a domingo, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

El acceso en automóvil o motocicleta a la primera milla del Estadio Azteca será exclusivo para los residentes registrados cuando esté activo el operativo vial los días de partido.

El gobierno local también remarcó que los usuarios a pie podrán seguir sin porblemas, ya que no se restringe el derecho al libre tránsito, puesto que el acceso peatonal de residentes, visitantes, trabajadores y público en general permanecerá libre. Lo único que se controla es el ingreso de vehículos motorizados.

También señala que las ambulancias, bomberos, Protección Civil y demás servicios de emergencia podrán ingresar sin restricciones.

El trámite para obtener el Tarjetón Digital es gratuito y genera un código QR para cada vehículo registrado.