Scania invierte u$s 27 millones en la Argentina y apunta a exportar a más países

Scania invertirá u$s 27 millones este año en la Argentina. El grueso, u$s 18 millones, serán para su planta de Tucumán, que está trabajando al límite de su capacidad y, el año pasado, generó exportaciones por u$s 185 millones.



Su CEO en el país, Oscar Jaern, apunta a que el desembolso, que renovará tecnológicamente los componentes que se fabrican en la planta local, permita ampliar, tanto los mercados a los que hoy se envía su producción (Brasil en un 95% y Europa el resto; principalmente, Suecia) como los clientes (hoy provee exclusivamente al montaje de camiones de la marca Scania).

" A futuro, podríamos enviar a otros países e, inclusive, a otras marcas. Por eso, es un hito bastante importante ", dimensionó el ejecutivo, en diálogo con periodistas. La referencia es a las otras marcas de camiones que integran el grupo Traton, dueña de Scania: MAN, Volkswagen Camiones y Buses y Navistar. En cuanto a mercados potenciales, mencionó como opciones Asia y América del Norte.

Inaugurada en 1976, la fábrica de Scania en Colombres, Tucumán, produjo su último camión en 2001. Luego de la crisis de ese año, se reconvirtió en un complejo de mecanizado de partes, que se envían para el montaje de vehículos, mayoritariamente, a Brasil. En la última década, la sueca invirtió u$s 135 millones en la Argentina, de los cuales u$s 45 millones correspondieron al plan trienal que finalizó en 2022.

Actualmente, se especializa en "sincronizados": engranajes que, luego, se utilizan en cajas de cambio. La inversión de este año permitirá mejorarlos con la aplicación de fibra de carbono. Esta nueva línea de cajas prescinde de sincronizadores de marcha, lo que, con su diseño inteligente en materia de lubricación interna y su gestión de marchas adaptativas, permite ahorrar el uso de combustible. Es decir, son más eficientes y sustentables, y aptos para las nuevas tecnologías que utilizan los productos de las marcas que conforman la división de vehículos pesados del grupo VW. Eso es lo que le permite a Jaern, sueco pero radicado en el país desde hace más de dos décadas, que en mayo cumplirá su primer año como CEO de Scania en el país, proyectar abastecimientos futuros a más destinos y plantas de Traton.

Actualmente, la planta de Tucumán, que emplea a la mitad de los 1200 empleados de Scania en el país, lleva más de dos años trabajando al límite de su capacidad, con dos turnos en la mayoría de sus áreas. El año pasado, produjo 31.000 diferenciales y 38.000 cajas de cambio, el máximo de su potencial. Los u$s 185 millones que generaron significaron, también, uno de los dos mejores años de exportaciones para la empresa en el país. Con lo cual, cualquier proyecto de crecimiento a partir de 2024 contemplaría la necesidad de ampliar la planta, que el domingo cumplió 47 años . Algo que Jaern reconoció pero, también, matizó.

" Básicamente, sí. Sería necesario ampliar. Pero tampoco podemos excluir que las inversiones futuras se orienten a renovación de tecnología. El sistema de producción global de Scania es modular e integrado. Lo que hacemos nosotros se produce sólo en dos fábricas del mundo: Suecia y acá. Nuestras maquinarias tienen una vida útil de una década. No se hace esa renovación toda junta, sino paulatinamente", explicó. " La demanda global de vehículos comerciales también será determinante ", agregó.

Por lo pronto, el foco es la inversión a ejecutar este año. Que plantea un desafío adicional, ya que el grueso de los insumos de Scania son importados y, ahora, se suma un componente clave, la fibra de carbono, del que también se abastece en el exterior.

" En la vida, no hay nada garantizado más que la muerte y pagar impuestos ", ironizó Jaern, consultado acerca de si la empresa ya tiene asegurado el flujo de insumos necesario, con el nuevo régimen de SIRA y el cepo que el Banco Central le puso a los pagos para proveedores del exterior. De todas formas, aclaró que el ingreso de insumos "ya está parcialmente asegurado con los mecanismos existentes".

"Sabemos que es un contexto difícil. Pero tenemos un diálogo constructivo con el Gobierno. Tenemos una alta dependencia de la importación. Acordamos algunas cosas para tener eso. El Gobierno le da prioridad a los insumos que son para producción y exportación", indicó el CEO, que la semana pasada le presentó el plan al Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Scania invertirá el resto del programa (u$s 9 millones) en su red de concesionarios, actualmente de 18 puntos, de los cuales algo más de la mitad son propiedad de la empresa. La red incluye 17 talleres, que tienen de una a cinco bahías de atención.



El año pasado, se patentaron 1705 camiones y buses de Scania, un 7,6% más que en 2021, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En el primer bimestre de 2023, cayeron 7,1%, a 287 unidades.

" Este año es complejo por el tema político-electoral. También, por la peor situación económica, producto de la sequía. En términos comerciales, prevemos un 2023 bastante similar a 2023 ", proyectó el CEO.