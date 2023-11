Con boom del litio y sin sequía, las marcas líderes de camiones prevén repunte en ventas

Las principales automotrices de camiones con presencia en el país arrancaron este año en busca de revancha, tras un 2022 que cerró en rojo. Con anuncios de inversión, aumento de producción y lanzamientos avanzaron con meses de repunte, pero el contexto económico puso varios baches en la ruta de su crecimiento en los últimos tiempos. Ahora, una demanda superior a la oferta, el fin de la sequía que renovará el impulso del agro y la tracción de la minería, energía y construcción son los motores de los planes de los fabricantes e importadores de camiones para sus planes 2024 .

Los CEO líderes del sector coincidieron en que las complejidades del sistema cambiario afectaron la actividad, no solo la propia del sector sino la de las principales industrias del país que compran vehículos pesados como bienes de capital y que afectadas por los mismos problemas para el acceso a dólares, retrasan sus inversiones. Confían en que en 2024, esas distorsiones se vayan diluyendo, al menos hacia fin de año.

Los patentamientos de vehículos comerciales pesados cayeron 4% en lo que va del año (hasta octubre), en un mercado automotor general que creció 7,1% contra el mismo lapso de 2022. El de camiones fue el único segmento que acumula caída en ese periodo.



El de camiones fue el único segmento que acumula una caída en ese periodo, en el que se vendieron 12.376 unidades.

Los grandes líderes del sector tienen producción nacional y alrededor de 37% del mercado cada uno, son Iveco y Mercedes Benz Camiones y Buses. En lo que ve del año, vendieron 4660 y 4544 vehículos, respectivamente.

Este año, completó el podio de los líderes Scania, que con 1211 unidades patentadas en los 10 meses, concentró casi 10% de las ventas.

El CEO de Mercedes Benz Camiones y Buses, Raúl Barcesat, explicó el contexto en el que la compañía finaliza 2023 claramente. "Este es un año donde la demanda de vehículos pesados continúa siendo superior a la oferta. Minería, agro y construcción son sólo algunos de los sectores que requieren de vehículos comerciales para su operación y sostienen la demanda, aunque, en niveles inferiores a los registrados a inicios del año. En términos de volúmenes de producción y ventas estimamos concluir el año con sensibles aumentos respecto a 2022".

En Mercedes Benz Camiones y Buses, uno de los datos más destacados corresponde al origen de los vehículos comercializados. " en nuestra planta de Virrey del Pino. Allí producimos los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF. Al finalizar 2023, un 70% de los camiones y chasis de buses comercializados en el mercado doméstico habrán salido de nuestra línea de producción local", detalló.



En Mercedes Benz Camiones y Buses, uno de los datos más destacados corresponde al origen de los vehículos comercializados. " Nos hemos enfocado fuertemente en atender la demanda con vehículos producidos localmente en nuestra planta de Virrey del Pino. Allí producimos los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF. Al finalizar 2023, un 70% de los camiones y chasis de buses comercializados en el mercado doméstico habrán salido de nuestra línea de producción local", detalló.



Para Iveco, el único que acumula en lo que va del año crecimiento en los patentamientos (un 16% más que en el mismo período con en 2022), "2023 fue un año que requirió realizar una coordinación muy precisa en todo el flujo logístico para asegurar la disponibilidad de componentes para la producción", explicó Santos Doncel Jones, presidente de Iveco Group Argentina.

"Esto nos quitó la posibilidad de poner el foco en otros temas ; a pesar de eso tuvimos un año positivo y esto último, en gran medida gracias a la flexibilidad que nos brinda tener una fábrica afianzada", señaló el ejecutivo.

Su colega de Mercedes-Benz Camiones y Buses coincidió en los obstáculos que hubo durante el año. " Las restricciones en el acceso a los dólares necesarios para atender las obligaciones sumado a la fuerte sequía que atravesó el país deterioraron los niveles de demanda de los últimos meses. Adicionalmente, la incertidumbre propia del calendario electoral contribuyó en una merma de la actividad. Los vehículos pesados son bienes de capital, y como tales, constituyen elementos que dinamizan otras industrias. En la medida que la previsibilidad y las reglas de intercambio sean inciertas, el impacto es directo sobre la actividad", dijo Barcesat.

Oscar Jaern, CEO de Scania Argentina, puso el foco en otro punto para explicar por qué ve como "positivo" al balance del año, ya que asegura que "refleja un sólido avance hacia la sustentabilidad". A principios de año, la marca sueca implementó un plan de inversiones por u$s 27 millones en Argentina, repartidos entre u$s 18 millones en la fábrica de Tucumán y u$s 9 millones en la red de concesionarios. En junio, lanzó una nueva generación de buses, con foco en la eficiencia energética, los combustibles alternativos y el transporte seguro e inteligente. "Seguimos enfocados en el desarrollo de vehículos propulsados por combustibles alternativos al diésel, con nuestra línea Green Efficiency", dijo.

Oscar Jaern, CEO de Scania Argentina

Igualmente, el número uno de Scania advirtió que "sería muy importante que se puedan implementar políticas públicas que impulsen la inversión en infraestructura para la producción y distribución de biogás. Asimismo, establecer metas de reducción de emisiones para fomentar combustibles más limpios. Esto será fundamental en esta transición hacia la electrificación. Es esencial también, fomentar la educación y conciencia sobre la importancia de la movilidad sostenible en la sociedad".



Otro jugador importante del mercado es Volkswagen, que con un participación más baja que los tres líderes (de 3,4%), ensambló en el Centro Industrial Córdoba el primer camión Delivery 11.180; lo que la firma considera el gran hito de los avances del acuerdo anunciado junto con Volkswagen Caminhões e Ônibus, para iniciar la producción de cinco modelos de la marca en el país a partir de 2024.

El proyecto forma parte de las inversiones que anunció Volkswagen por u$s 300 millones para Argentina, entre 2022 y 2026.

Los planes para 2024 de los líderes del segmento de camiones en Argentina

Los planes de Mercedes Benz Camiones y Buses para 2024 se centran en "ampliar los volúmenes de exportaciones y acceder a nuevos mercados para poder continuar desarrollando el perfil exportador que toda terminal automotriz debe desarrollar. Además, nuestro nuevo centro logístico comenzará a operar en el segundo semestre del próximo año", dijo Barcesat en relación al centro logístico de autopartes y repuestos que la compañía está construyendo en Zarate, con una inversión que completó este año de u$s 50 millones para adquirir el predio de 20 hectáreas donde estará ubicado.

"Nuestra empresa está transcurriendo su segundo año como compañía independiente. Además de la importante inversión realizada, en 2023 logramos abrir un mercado de exportación para los chasis de buses OH 1621, dedicando un 26% de la producción total de este modelo para atender la demanda del mercado mexicano", dijo el número uno de Mercedes Benz Camiones y Buses.

Desde Iveco, que estará cumpliendo 55 años en la Argentina, Doncel Jones enfoca sus planes 2024 en seguir la evolución de los clientes con nuevos productos. "Seguiremos trabajando en el desarrollo de energías alternativas, con principal foco en el GNC -aunque sin descartar otras opciones -, para acelerar el camino de la transición energética. Además, continuaremos dialogando con las autoridades para promover la introducción de normas Euro VI en el país y reducir la huella de carbono en todas las aplicaciones", dijo.

"En términos generales, tenemos expectativas positivas basadas en la recuperación económica que se espera a partir del segundo semestre en sectores como el agro, la minería y la industria de los hidrocarburos", pronosticó con optimismo.

En una sintonía similar se manifestó Jaern. "Para 2024, nos enfocaremos en proyectos clave, comenzando por un proyecto para generar biogás a partir de residuos cloacales con el objetivo de disponibilizar este combustible renovable como fuente de energía para el transporte de cargas y pasajeros. En esa misma línea es que en nuestra planta industrial de Tucumán comenzaremos la transición para reemplazar el gas natural que se utiliza por biogás. Estos esfuerzos demuestran nuestro compromiso para reducir las emisiones de GEI. Adicionalmente, estaremos introduciendo un nuevo tren motriz para camiones que será el más eficiente del mercado".