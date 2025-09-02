La dueña de Ombú y Grafa invierte u$s 1,6 millones para combatir la crisis del sector

Santista, la empresa textil brasileña que en 2021 incorporó un socio local y es una de las más grandes del país, busca incrementar sus exportaciones y conquistar nuevos mercados internacionales ante la fuerte crisis del sector. La compañía acaba de anunciar un desembolso de u$s 1,6 millones en nueva maquinaria para su planta de Tucumán.

La firma sumó una línea de hilatura Autocoro Saurer ACO 10, fabricada en Alemania. Se trata de un equipo que transforma fibras de algodón en hilo de manera automatizada y que representa un avance tecnológico para la compañía, que ya acumula 98 años de operaciones en la Argentina con sus líneas de producto jeanswear y workwear, y marcas como Good Denim, Ombú y Grafa.

En medio de la fuerte crisis del sector -donde las ventas de indumentaria cayeron un 30% en los últimos dos años, según datos de la Fundación ProTejer- Santista redobla la apuesta por el mercado exportador.

La incorporación de esta tecnología permitirá a la compañía ganar competitividad internacional y mejorar la calidad del hilo, gracias a un sistema avanzado de control, bobinado y empalmes.

La planta de Santista en Tucumán

Esta inversión forma parte de un plan estratégico de largo plazo. En los últimos cinco años, Santista desembolsó más de u$s 30 millones para modernizar sus operaciones, con un enfoque en innovación, sustentabilidad e integración de toda la cadena de valor.

La noticia contrasta con la situación del sector, golpeado por la falta de inversión y la caída de producción. Según ProTejer, al menos cinco de cada 10 empresas redujeron su actividad en el último año, con una baja promedio del 12%. En el acumulado de los últimos dos años, la caída supera el 28 por ciento.

Además, casi ocho de cada diez compañías no realizaron inversiones en 2024 e incluso cancelaron proyectos previamente planificados.

De hecho, hace solo un mes el municipio de Famaillá, donde está la planta de Santista, anunció una baja en la carga tributaria local. La medida busca aliviar la situación de las firmas radicadas en esa localidad.

Fue el propio intendente Enrique Orellana quien acordó con la empresa una reducción del Tributo Económico Municipal (TEM) que actualmente tiene una alícuota del 0,8%. La rebaja es de entre un 30% y un 50% y se extenderá por seis meses.

El negocio textil

Con 98 años en el mercado local, Santista produce de manera integrada, desde el algodón hasta la tela terminada. Con las nuevas inversiones, busca optimizar primero el proceso de tejeduría y luego el de acabado.

Los telares atenderán los dos negocios principales de la firma, que hoy se reparten el 50/50 de la facturación: jeanswear (denim y gabardina) y workwear, con marcas líderes como Ombú y Grafa.

En el negocio del denim, Santista concentra el 25% del mercado local y abastece a clientes como Kosiuko, Akiabara y Wanama, con la mira puesta en ampliar su presencia exportadora. En el segmento de workwear, la empresa es líder absoluta con el 45% del market share.