Ex titular de la UIA, José Ignacio De Mendiguren analizó el presente de la industria argentina y resaltó la capacidad de las pymes para sobrevivir en un país de cambio de reglas permanentes. Lo hizo durante su participación en Cuentas Claras, en El Cronista Stream. Allí, el ex ministro de Producción cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei por tratarse de un modelo que, a su parecer, tiene aspectos positivos pero deja “mucha gente afuera”. Uno de los ejes del reportaje fue el tipo de cambio y su impacto en la competitividad. Para De Mendiguren, Argentina volvió a caer en la trampa del “populismo cambiario”: un dólar barato que genera sensación de bienestar pero que termina destruyendo la producción. “Cuando un industrial ve que veranear en Santa Teresita cuesta el doble que en la Costa Azul o que en Ezeiza hay más gente que en Constitución, se preocupa porque siempre terminó mal esto”, señaló, recordando incluso que advirtió lo mismo durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Federico Sturzenegger conducía la política monetaria. El exfuncionario también puso en cuestión la lógica del ajuste como vía hacia el equilibrio fiscal. Admitió compartir algunos lineamientos del gobierno de Milei en política económica, pero insistió en que el camino elegido es equivocado. “Yo creo en el equilibrio, pero el tema es cómo llegás. Si llegás vía el ajuste, se te cae el nivel de actividad y el equilibrio fiscal que vos buscás cada vez se aleja más”. En ese sentido, defendió la inversión pública productiva y cuestionó la equiparación entre gasto e inversión: “¿El INTI es gasto o inversión? ¿El Conicet es gasto o inversión?”, se preguntó. Sobre la industria textil, uno de los sectores más debatidos en el contexto de la apertura importadora, De Mendiguren fue categórico: con tipo de cambio competitivo y estabilidad macroeconómica, “todos los sectores pueden ser competitivos”. Explicó que el problema del textil no es estructural sino el resultado de décadas de políticas erráticas que empujaron la producción hacia la informalidad. Como ejemplo, señaló que hasta la ropa de Zara cuesta en Argentina un 35% más que en Nueva York, no por capricho empresarial sino por los costos de comercializar en el país. En esa línea, el “Vasco” defendió a los empresarios pymes: “¿Vos viste lo que es una pyme argentina? ¿Un emprendedor de Argentina? Pero está para dar charlas en Harvard. Ese tipo que sobrevivió a todo... ¿Qué le pasa a un japonés, a un alemán, si vos les ponés la macroeconomía que le pusiste a las pymes argentinas? Se suicidan. Y acá sobrevivieron, hermano”, lanzó. Por último, De Mendiguren apuntó contra lo que considera el núcleo del problema: la ausencia del desarrollo industrial en el proyecto oficial. Citó que, según los propios datos del Gobierno, la economía creció 4,5% en 2024, pero ese número se explica por una cosecha récord, el carry trade financiero y la minería, mientras la industria cayó 14%. “Este modelo, hacia donde va, no es sustentable”, advirtió. Y fue directo respecto a la visión de Milei: “En el proyecto de Milei no está la industria, cree en una economía extractivista y primarizada. Pero eso no alcanza para 45 millones de argentinos”.