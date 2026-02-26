“Está todo parado.” “Este año está más difícil.” “La economía no ayuda.” Son frases que escucho todo el tiempo en empresarios que sienten que su negocio se estancó. Y sí, el contexto influye. Pero hay algo que incomoda admitir: la mayoría de los negocios no se frenan por el mercado, se frenan por falta de dirección. Hay mucho movimiento pero sin avance. Se trabajan más horas pero no mejora el margen. Se incorporan personas, pero no se optimizan procesos. Se resuelven urgencias todo el día, pero nunca se trabaja en lo estratégico. Eso rara vez es un problema externo. Es un problema de conducción desde adentro. Cuando el rumbo es claro, los recursos se alinean. Y cuando el liderazgo asume su rol estratégico, el negocio deja de girar en círculo y empieza, finalmente, a avanzar. Un negocio puede atravesar inflación, cambios regulatorios, caída del consumo o competencia agresiva. Todo eso es real. Pero lo que define si se adapta o se paraliza es la calidad de las decisiones que toma quien lo lidera. Hay tres errores clásicos de dirección que generan la ilusión de estancamiento. El primero es confundir facturación con crecimiento: aumentar ventas sin revisar costos puede dar sensación de expansión mientras la rentabilidad es cada vez más baja. El segundo es operar sin foco. Diversificar productos hasta diluir la identidad, expandirse sin una estrategia clara o intentar venderle a todos por no tener definido un mercado específico termina debilitando la propuesta. Cuando el negocio no sabe exactamente a quién quiere servir ni desde qué diferencial, empieza a reaccionar en lugar de conducir. Cuando todo es prioridad, nada lo es. Y cuando todo parece urgente, lo verdaderamente importante queda sin atender. El tercero es postergar decisiones incómodas. No ajustar precios a tiempo. No cortar un gasto ineficiente. No reestructurar un equipo que ya no funciona. Cada decisión no tomada también tiene un costo. La dirección no es hacer más. Es elegir mejor. En muchas pymes el dueño está agotado porque vive en el centro del problema. Atiende, vende, apaga incendios, revisa números, negocia con proveedores y resuelve conflictos internos. Está en todo. Pero casi no dirige. Estar ocupado no es lo mismo que estar conduciendo. Dirigir implica salir del operativo, mirar el negocio desde arriba y pensar escenarios antes de que los problemas exploten. Dirigir es, básicamente, definir un rumbo claro y sostenerlo, tomar decisiones estratégicas aunque generen incomodidad en el corto plazo. Muchas empresas crecen desordenadamente y cometen errores básicos. Suman personal antes de optimizar procesos, aumentan stock sin analizar rotación, margen de ganancia ni flujo de caja, e invierten en marketing sin medir retorno. Un negocio con las puertas abiertas no debería no saber cuánto gana realmente. No debería desconocer su margen neto después de impuestos, estructura y costo financiero. No debería ignorar qué producto sostiene el resultado y cuál solo ocupa espacio. No debería depender de la intuición para fijar precios ni confundir facturación con rentabilidad. Un negocio abierto al público no puede funcionar a ciegas puertas adentro. Cuando no se sabe exactamente dónde se gana y dónde se pierde, no hay estrategia, hay esperanza. Y la esperanza no es un modelo de gestión. Es más cómodo culpar al contexto que asumir responsabilidad. Que la política, que la competencia, que la caída del consumo. Pero un líder que dirige no espera condiciones ideales. Su trabajo es decidir dentro del contexto que existe, no del que le gustaría que existiera. No se trata de negar la realidad económica. Se trata de no usarla como excusa permanente. El estancamiento no empieza en los números. Empieza en la mentalidad. La diferencia entre una empresa que crece y una que se estanca no suele estar en el talento ni en el producto, sino en la capacidad de su líder para decidir con claridad y ejecutar con disciplina. Si sentís que tu empresa está estancada, mirá la dirección. Preguntate si el rumbo está claro, si las decisiones se están tomando a tiempo y si el diseño del negocio está pensado para crecer o solo para sobrevivir. Tal vez te des cuenta de que no está estancada. Tal vez simplemente esté esperando que alguien la conduzca mejor. La dirección empieza cuando terminan las excusas y comienza la profesionalización.