Renovables: empresas avanzan con inversiones en energía 'verde'

El desarrollo de energías 'verdes' se volvió, en el último tiempo, un tema recurrente en las agendas del sector corporativo. De hecho, las empresas con operaciones en la Argentina -independientemente del rubro al que pertenecen- apuestan cada vez más por el uso y la generación de energía renovable.

Automotrices, alimentarias, industrias y hasta cementeras comenzaron a usar energías limpias en sus procesos productivos, mediante convenios con empresas productoras de renovables. Otras, optaron por crear sus propios desarrollos para así lograr el autoabastecimiento energético.

A nivel local, uno de los players más activos en el negocio de la generación de renovables es YPF Luz, que genera el 9% de la energía eólica y solar del país, y tiene una capacidad instalada de 497 megawatts (Mw).

Recientemente, la firma que pertenece a la petrolera de bandera acordó abastecer con su energía el 90% de la producción de alimentos para personas y mascotas del Grupo Molino Chacabuco, un total de 160.000 toneladas.

Según difundió el productor de alimentos con base en la localidad bonaerense de Chacabuco, el convenio de abastecimiento comenzará a regir a partir de 2024 y la energía provendrá desde el Parque Eólico General Levalle, que YPF Luz está construyendo al sur de Córdoba. Este, tendrá una potencia instalada de 155 mw, equivalente al consumo de más de 190.000 hogares. La energía que utilizará el Grupo Molino Chacabuco equivale a 3,14 Mw de su potencia instalada.

En la actualidad, YPF Luz tiene activos en varios puntos estratégicos de la Argentina. En cuanto a parques eólicos, cuenta con el de Manantiales Behr, en la provincia de Chubut; Los Teros, en la ciudad de Azul; y Cañadón de León en la provincia de Santa Cruz. Estos parques, cuentan con una capacidad instalada de 99 Mw, 175 Mw y 123 Mw, respectivamente.

A su vez, abastece con su energía a Profertil, la única empresa productora de urea granulada en la Argentina, así como también a nueve plantas de la alimenticia del grupo Perez Companc, Molinos Rio de la Plata. De esta manera, más de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 724 millones de productos alimenticios por año, se elaboran a partir de fuentes renovables.

Toyota, Coca Cola FEMSA y Nestlé, son otras de las empresas que también producen con 100% de energía renovable proveniente de YPF Luz.

De acuerdo con el reporte de sustentabilidad que recientemente publicó la compañía, en 2022 invirtió más de u$s 146,4 millones, un 5,6% más que en 2021; alcanzó una rentabilidad sin restar gastos (Ebitda por su sigla en inglés) de u$s 398 millones, un 24,1% mayor a 2021; y obtuvo ingresos por ventas de más de u$s 484,5 millones, un 9,8% más que en 2021.

"YPF Luz fue el generador con mayor participación en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater) con un 36%, 7,6% mayor a 2021; y generó 1.812 GWh (gigavatio-hora) de energía renovable para importantes clientes industriales", señaló el reporte.

La apuesta de General Motors

GM inauguró, en su Complejo Automotor en Alvear, en la provincia de Santa Fe, un parque solar que provee energía renovable para su producción de vehículos.

El parque solar genera 320 Mw anuales, capaces de abastecer de energía eléctrica a más de 100 viviendas, mediante 400 paneles de última generación y cuenta con un sistema de inversores de corriente para conectarse con la red de suministro. Además, posee dispositivos con inteligencia artificial, que tienen como fin último maximizar la eficiencia del proceso con el paso del tiempo.

La automotriz - cuyo principal proyecto de producción en la Argentina es el SUV Tracker - invirtió $ 50 millones para este proyecto, en el marco de su compromiso de sustentabilidad a nivel mundial, que tiene el objetivo de alcanzar el 100% de energía sostenible en todas sus plantas productivas para 2035. En la actualidad, sólo el 20% de la energía que utiliza GM proviene de fuentes renovables.

Aconcagua Energía quiere generar 150 MW de energía eléctrica

Por su parte, Aconcagua Energía, compañía de hidrocarburos de capitales nacionales, también crece en materia de renovables: informó que dio inicio a la primera etapa de su parque solar -al que bautizó PS Aconcagua-, situado en el Departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza.

Según anticipó en un comunicado que presentó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya se finalizó la ingeniería básica y, además, se lanzó la licitación para la contratación de la empresa que ejecutará la adquisición de los principales componentes y la construcción y montaje del PS Aconcagua.

El parque solar fotovoltaico tendrá una potencia nominal total de 90 Mw, y se estructura como un proyecto para el progreso energético departamental y provincial.