La cerveza argentina Rabieta llega a Uruguay y negocia desembarcar en más países

Rabieta lleva su cerveza artesanal a más países y abre nuevos locales, como parte de su plan de expansión. Luego de comenzar a exportar a China, la marca que nació hace seis años en el Hipódromo de Palermo de la mano de ex ejecutivos de Quilmes, CCU y Guinness desembarcó en Uruguay y negocia para entrar en más mercados.

Con la mirada puesta en la temporada de verano y la llegada de turismo argentino al país vecino, empezó a vender cuatro variedades de su producto estrella en supermercados de Tienda Inglesa, cadena con 15 sucursales en el territorio uruguayo, repartidas en Montevideo, Canelones y Maldonado.

La nueva apuesta de Marcos Galperin y Jeff Bezos: invirtieron en una innovadora empresa que levantó u$s 70 millones

Dos marcas argentinas llegan a Paraguay: su plan para conquistar más países con franquicias

punta del este, un destino clave para la cerveza RABIETA

Entre los puntos de venta donde se comercializará la cerveza, se encuentra una superficie que Tienda Inglesa abrió hace dos semanas en Punta del Este. El nuevo local de 4000 metros cuadrados está en frente del que se incendió hace cuatro meses y quedó completamente destruido, sobre la explanada del centro comercial Punta Shopping.

De esa manera, Rabieta se suma al verano uruguayo y apunta a posicionar sus estilos Helles, IPA, Red Honey y Red Irish entre locales y turistas. La apuesta por Punta del Este, especialmente, es clave, teniendo en cuenta que la marca tiene como target al segmento premium.

Por la importancia estratégica de Uruguay, el objetivo es conservar su presencia en ese país, más allá de la temporada alta. Durante el verano, en principio, exportará 100.000 latas de las cuatro variedades que comenzó a vender.

Las cuatro variedades de cerveza artesanal que Rabieta empezó a vender en Uruguay.

EN QUÉ OTROS PAÍSES BUSCA ENTRAR LA CERVEZA RABIETA

"Empezar el año con presencia en Uruguay es un gran paso. El crecimiento no es fácil, pero lo vamos logrando. Nuestra oferta es premium. Al ser artesanal y de alta calidad, cuesta más fabricarla. Pero el proyecto es a largo plazo. El consumidor valora el producto", aseguró Miguel de Achával, uno de los fundadores de Rabieta y gerente de Comercial y Marketing.

En 2017, creó la marca, bajo el paraguas de la empresa Dagma, junto con Tomás Fellner, ex director de Trade Marketing en Quilmes; Rubén Diciero, maestro cervecero y ex gerente Industrial en Quilmes; Gustavo Schickendantz, ex vicepresidente de Marketing e Innovación en Heineken para el continente americano; Guido Muhr, ex gerente de Planta en Cervecería Boliviana Nacional; y Sebastián Mackinnon, ex managing director en Diageo Guiness para América latina.

Además de Uruguay, Rabieta busca vender su cerveza en otros mercados. Tiene en la mira a Brasil y los Estados Unidos como próximos destinos. Ya se encuentra negociando para entrar en breve en esos países.

La cerveza de Rabieta ya se vende en China, a donde la marca llegó en 2020, en plena pandemia.

Su cerveza ya se exporta a China, a donde llegó en 2020, en plena pandemia. Lleva vendidas más de 250.000 botellas. Para esos envíos, desarrolló un envase exclusivo de 355 centímetros cúbicos. En la Argentina, en cambio, ofrece sus cervezas envasadas en los formatos de botella de 710 cc. y lata de 450 cc.

El acuerdo de comercialización se inició con las ciudades de Shanghái y Hong Kong, y se extendió a las localidades de Henan y Cantón. El contrato incluye a un distribuidor local con llegada a espacios gastronómicos y comercios de esos distritos.

LOS NUEVOS LOCALES DE RABIETA

A su vez, en las próximas semanas, Rabieta tiene previsto abrir dos sucursales: una en Nordelta y otra en Pilar. Esta última estará situada junto a la planta de producción que en 2019 instaló en esa localidad, en un predio frente a la Asociación Argentina de Polo. La experiencia busca integrar al público.

Además del brewhouse donde nació la marca, ubicado en la ex confitería La París del Hipódromo de Palermo, Rabieta ya tiene otros cuatro locales operativos: San Isidro, La Plata, Ramos Mejía y Lomitas.

En las próximas semanas, Rabieta tiene previsto abrir dos sucursales: una en Nordelta y otra en Pilar.

A pesar del contexto recesivo, la marca aprovechó la oportunidad y se expandió aceleradamente. Instaló las primeras máquinas en Palermo, capaces de producir 12.000 litros de cerveza por mes, pero desde el comienzo los socios sabían que no alcanzaría para desarrollar el proyecto que tenían en mente. Así fue que en 2019 inauguraron la planta de Pilar, con capacidad para elaborar más de 200.000 litros por mes y enlatar 33.000 latas por día.

En 2022, Rabieta vendió 25.000 hectolitros y la meta para este año es ampliar la venta un %, para llegar a los 40.000. Abastece a las principales cadenas de supermercados, almacenes y autoservicios de barrio, con alcance a más de 2000 puntos de venta en todo el país.

En Pilar, además de producir la marca propia, Rabieta fabrica, desde 2021, la cerveza de origen irlandés Guinness, como parte de un acuerdo con la multinacional de bebidas espirituosas y cervezas premium Diageo. Es la primera vez que se produce en América del Sur. Así es que Rabieta está a cargo de la fabricación y la comercialización del producto a nivel nacional, como partner estratégico.

La cervecería de Pilar estará próxima a la planta que Rabieta tiene en esa localidad.

El crecimiento de la marca se apalanca en una oportunidad en la industria local. Aunque viene en alza, el consumo de cerveza artesanal en la Argentina aún es bajo: representa el 3% del mercado total. En cambio, en los Estados Unidos, donde la industria está desarrollada desde hace 20 años, escala al 17%.

"El boom de consumo de crafts que vive la Argentina proviene, en gran medida, de los Estados Unidos, país pionero en este segmento. Para nosotros, seguir creciendo y cumplir con nuevos objetivos en este contexto vale doble", consideró De Achával.