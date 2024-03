Cerveza: Rabieta empieza a exportar la Guinness hecha en la Argentina

Rabieta lleva a más países de Asia y América latina sus marcas propias de cerveza artesanal -Rabieta y Pampa- y empieza a exportar su producción de Guinness, la etiqueta irlandesa que empezó a elaborar a fin de 2021 en el país (es la primera vez que se produce a nivel nacional).

La empresa -que nació hace siete años en la ex confitería París del Hipódromo de Palermo- puso otro pie en Asia con su llegada a Taiwán. La semana pasada, envió el primer contenedor de su marca estrella, Rabieta, con más de 20.000 latas de IPA. El próximo saldrá con más estilos.

Además, el plan incluye la ampliación de las exportaciones a China, donde desembarcó en 2020 -a Shanghái, Hong Kong, Henan y Cantón-, en medio de la pandemia. Enviará a fin de mes el segundo contenedor de 2024, con más de 100.000 botellas y 355 desarrolladas para ese mercado.

Estas últimas n o se venden en el país; se producen exclusivamente para el gigante asiático. Son porrones en envases de 355 centímetros cúbicos (cc.). En cambio, en la Argentina y los demás países, ofrece sus cervezas envasadas en los formatos de botella de 710 cc. y lata de 450 cc.

A su vez, la empresa suma mercados en América latina. A la exportación que inició a principios de 2023 de Rabieta a Uruguay -en medio de la temporada turística-, este enero se agregaron envíos de Pampa y Guinness. El país vecino fue el primero al que empezó a exportar desde la Argentina la versión de la marca irlandesa que produce en su brewhouse de la localidad bonaerense de Pilar, la Guinness Extra Stout.

El comienzo de la elaboración local se concretó hace tres años por medio de un acuerdo con la multinacional de bebidas espirituosas y cervezas premium Diageo. Como partner, Rabieta está a cargo de la fabricación, la comercialización y la importación.

Guinness se vendió en el país oficialmente hasta 2014 con un esquema de importación que comprendía a otro socio local, un modelo, según Diageo, "más transaccional para mantener el producto enfocado en un segmento de nicho". Ahora, se apunta a ofrecer mayor disponibilidad, con una cobertura nacional y regional.

En ese sentido, en abril, Rabieta empezará a exportar a Chile la Guinness, con un primer envío previsto de 17.000 latas. También el próximo mes llegará a Brasil. En ese caso, será con su marca principal y más de 50.000 latas de los estilos Helles y Red Irish.

En 2023, la exportación de la empresa representó un 2,2% de la venta total. Y, para 2024, planifica que alcance un 5,5%. En tanto, para los próximos cinco años, espera llegar al 15%, de cara al incremento proyectado del peso de los despachos en su facturación.



"Nuestra expansión a nivel nacional y el incremento en nuestras exportaciones nos permiten crecer de manera constante y sostenida. Exploramos nuevos mercados para llevar nuestra cerveza artesanal, de Argentina al mundo, para equilibrar con los vaivenes del mercado argentino. Buscamos brindar la mejor experiencia a los clientes. Eso nos permitió lograr la confianza de marcas como Guinness, con quienes somos socios estratégicos desde 2021, y nos motiva a seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades", destacó Miguel de Achával, socio fundador de Rabieta.

En 2017, creó la marca, bajo el paraguas de la empresa Dagma, junto con Tomás Fellner, ex director de Trade Marketing deQuilmes, Rubén Diciero, maestro cervecero y ex gerente Industrial en Quilmes, Gustavo Schickendantz, ex vicepresidente de Marketing e Innovación de Heineken para el continente americano, Guido Muhr, ex gerente de Planta de Cervecería Boliviana Nacional, y Sebastián Mackinnon, ex managing director de Diageo Guiness para América latina.



Actualmente, Rabieta fabrica tanto en su sede original del Hipódromo de Palermo, donde hace todas las especialidades de Rabieta en barriles -especialmente, para la venta propia y de bares cercanos-, como en Pilar, donde elabora barriles, botellas y latas de Rabieta, Pampa y Guinness.

En esta fábrica -con capacidad para elaborar 200.000 hectolitros por mes-, hay una planta de tratamiento de efluentes de última generación, que, a través de la reutilización y el ahorro de agua, le permitió producir reduciendo el impacto medioambiental y adaptarse a los estándares internacionales para acceder a nuevos mercados de exportación.

Ya cuenta con cinco locales en San Isidro, Nordelta, Ramos Mejía, La Plata y Lomitas. Este año abrirá otro en Pilar. Allí, vende sus más de 20 estilos, además de abastecer a bares y comercializarlos envasados en supermercados y tiendas especializadas.