La nueva apuesta de Marcos Galperin y Jeff Bezos: invirtieron en una innovadora empresa que levantó u$s 70 millones

La alimenticia NotCo cerró una nueva ronda de inversión por u$s 70 millones en la que participaron Marcos Galperin, fundador y presidente de Mercado Libre; y Jeff Bezos, creador y presidente ejecutivo de Amazon. Este multimillonario ya invirtió antes en NotCo, cuando Bezos Expeditions protagonizó su primera apuesta por una tecnológica latina. Ahora, lo hizo de nuevo a través de su fondo.

También formó parte de la ronda Kaszek Ventures, la compañía de capital de riesgo que lideran los argentinos Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, quienes acompañaron a Galperin en la creación de Mercado Libre en 1999 y ocuparon los cargos de chief operating officer (COO) y chief financial officer (CFO) en los inicios del marketplace.

Coca-Cola se mete en el negocio de bebidas con alcohol en la Argentina: llegan dos nuevos cócteles



Dos marcas argentinas llegan a Paraguay: su plan para conquistar más países con franquicias

quiénes invirtieron en notco, además de Marcos Galperin y Jeff Bezos

Otros inversores institucionales fueron los fondos Tiger Global y L Catterton, además de Future Positive, The Craftory y Princeville Capital, entidades que se enfocan en respaldar a empresas relacionadas con tecnología que aportan soluciones a problemas en todo el mundo.



Con esta nueva inyección de capital, la foodtech chilena -que nació en 2017 y está presente en la Argentina desde 2019- ya vale u$s 1500 millones y acelera su crecimiento con el objetivo de revolucionar la alimentación, a través de la elaboración de productos de origen vegetal al alcance de todos.



Es la quinta ronda que cierra NotCo, aunque en la práctica esta funcionó como una extensión de la última de la serie D que se realizó en julio de 2021, cuando la compañía se convirtió en 'unicornio', denominación que se alcanza cuando se superan los u$s 1000 millones de valuación de mercado. En ese entonces, recibió u$s 235 millones. A la fecha, lleva recaudado un total de u$s 430 millones.



A la fecha, la foodtech NotCo lleva recaudado un total de u$s 430 millones en las distintas rondas.

En ocasiones pasadas, otros empresarios y celebridades de distintas industrias ya desembolsaron capital en este 'unicornio', en línea con el auge de las inversiones de triple impacto, que buscan propuestas sustentables como la de esta empresa. Entre ellos, se encuentran el CEO de Twitter, Jack Dorsey; el cofundador de Airbnb, Joe Gebbia; el tenista suizo Roger Federer; el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton; y el DJ Questlove.

LOS LANZAMIENTOS PLANT-BASED DE NOTCO EN LA ARGENTINA EN 2023

Con el financiamiento obtenido, NotCo impulsará a NotCo Food, su principal división de negocio, orientada a la producción de alimentos libres de ingredientes animales. En línea con las novedades proyectadas para los diferentes mercados, en la Argentina sacará a la venta dos nuevos productos.

Para el primer trimestre del año, prevé lanzar NotCheese -en variantes untable y semiduro- y NotDulce de leche, imitaciones de los dos típicos alimentos que consumen los argentinos en base a combinaciones de plantas, para así replicar la experiencia en el sabor y la textura.

Matías Muchnik, CEO y fundador de NotCo.

Se comercializarán en más de 4500 puntos de venta de todo el país y se sumarán a su porfolio de sustitutos de lácteos, carnes y aderezos: a las leches de origen vegetal NotMilk, los helados NotIce Cream, la mayonesa NotMayo, las hamburguesas NotBurger y los medallones de pollo crispy NotChicken.

La fabricación está tercerizada, ya que la firma no cuenta con plantas propias. La elaboración se realiza en establecimientos especializados en las categorías que NotCo vende . "Creemos que es la mejor forma de hacer el cambio: desde adentro de la industria. Además, en términos de sustentabilidad, consideramos que es mejor la sinergia: usar la capacidad de plantas existentes, antes que crear una de cero", le explicó a El Cronista Matías Muchnik, CEO y fundador de NotCo.



En noviembre, la alimenticia tuvo en funcionamiento un pop-up store en el Paseo de la Infanta, ubicado a pasos del Rosedal en el barrio porteño de Palermo. Fue la primera locación física de la marca en el mundo. Aunque no es una prioridad en los planes, no descartan repetir la experiencia allí o en otro punto de Buenos Aires para maximizar su alcance.

NotCo tuvo, durante noviembre, un pop-up store funcionando en el Paseo de la Infanta.

"No queremos ser un restaurante. Pero es un formato distinto que exploramos. Por ahora, estos son los proyectos previstos para la Argentina. Nos enfocaremos en consolidar la oferta. Por eso tampoco llegaremos a nuevos mercados", anticipó Muchnik. La decisión se basa en lograr una expansión consistente.



Desde que inició sus actividades en 2017, la empresa creció entre dos y tres veces de forma anual. Este año no será la excepción. A nivel global, prevé terminar 2022 habiendo multiplicado su facturación un 2,2 versus 2021. A nivel local, en lo que va del año, aumentó sus ingresos alrededor del 70% en términos reales. Para 2023 y 2024, espera cifras similares.



La coyuntura es compleja no solo en la Argentina, sino también en la región, por la inflación y la diferencia cambiaria. No vamos a dejar de crecer, pero lo haremos de forma inteligente



"Será difícil superarlas. El budget del consumidor bajó. Hoy, la gente piensa tres veces antes de comprar. La coyuntura es compleja no solo en la Argentina, sino también en la región, por la inflación y la diferencia cambiaria. No vamos a dejar de crecer, pero lo haremos de forma inteligente", explicó el CEO.

"Estamos al pie del cañón y eso tiene que ver con que hace ocho meses trazamos el plan 2023 y nos preparamos para el contexto que se avecina, en donde esperamos que el cliente se vuelque por formatos más pequeños y un ticket menor. En ese sentido, estamos atentos a las demandas del público y nos enfocaremos en partnerships para potenciarnos", agregó.

NotCo lanzará la versión plant-based de alimentos de marcas conocidas

A su vez, parte de los fondos recibidos se destinarán a la nueva unidad business-to-business (B2B) de NotCo, con la que la start-up busca lanzar la versión 'Not' de marcas conocidas. Es decir, ofrecerle al público alternativas libres de ingredientes de origen animal de los alimentos que consumen habitualmente.

En los Estados Unidos, NotCo ya hizo varios joint-ventures. El primero fue con The Kraft Heinz, que nació con el fin de crear versiones basadas en plantas de productos icónicos de la marca Kraft. Le siguieron otros con Burger King, Starbucks, Shake Shack y Dunkin Donuts.



En los Estados Unidos, NotCo hizo varios joint-ventures con The Kraft Heinz, Burger King, Starbucks, Shake Shack y Dunkin Donuts.

Con alianzas como estas, en 2023 la foodtech prevé sacar a la venta ocho nuevas categorías de productos a nivel global, con lanzamientos en los distintos mercados en los que opera, para más tarde replicarlos en los demás.



De esa forma, busca asociarse, en un co-branding, con multinacionales de consumo masivo y fabricantes de insumos, que podrán usar Giuseppe -el algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) que NotCo creó- para llevar adelante proyectos de innovación. En ese sentido, la alimenticia les comercializará la licencia de esa herramienta para realizar propuestas conjuntas.

"Muchos consumidores conocerán NotCo por medio de esta estrategia. Apalancarnos en compañías con una sólida estructura y trayectoria nos permitirá penetrar en el mercado masivo y capitalizar nuestro know-how, mediante el licenciamiento de la tecnología que ideamos", cerró Muchnik.