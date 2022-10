Precios y primas frente al regreso de la siniestralidad en niveles normales

Dos de los principales jugadores del mercado fueron parte del Insurance Summit. Hernán Quintana, Gerente General de Provincia Seguros y Mauricio Bustos, Front Principal Manager de BBVA Seguros, apuntaron a lo que cada ofrece al mercado.

Quintana puso en relieve la fortaleza de la empresa propiedad del Banco Provincia. "Es una parte importante de lo que es el banco y es naturalmente una aliado estratégico. El banco cuenta con 420 sucursales en la totalidad de municipios de la provincia. Y a diferencia de otras aseguradoras, nosotros no tenemos una oferta limitada. Operamos todos los productos. Son pocas las compañías banca seguros, que ofrecen la totalidad de los ramos en los que la superintendencia nos autoriza a operar. Generalmente buscan los productos de nicho o enlatados, más rentables. Nosotros, como aliado estratégico del banco y la provincia, ofrecemos todos los productos que tenemos en góndola".

Al referirse a la dinámica de digitalización que vive el sector, señaló que "cambió la forma de relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros productores y proveedores. Estamos en una transformación digital importantísima, ocupa todas las capas de nuestro negocio y se expresa en las formas en cómo se vinculan las personas con la compañía. Para eso trabajamos muy fuerte en los portales de autogestión. Les pudimos dar a los clientes la oportunidad de gestionar sus productos de la manera que entendiera más conveniente. El que quiere operar autogestivamente lo puede hacer, quien quiera contactarse telefónicamente también, por whatsapp. La autogestión la entendimos desde proveedores, productores y clientes fue el foco en estos últimos años y tiene que ver con la agilidad y eficiencia".

También se refirió al segmento que más les interesa. "Trabajamos para el sector pyme donde está centrada la mayor oferta de seguros. Aunque, por supuesto, tenemos productos para las grandes empresas. Tenemos muchos clientes así".

Finalmente planteó que luego del reflujo que tuvo en la pandemia la siniestralidad, volvió a sus niveles normales, aunque, cuenta, "no se aggiornó la prima. No se aumentaron las tarifas de la mano de la inflación. Se aplicaron muchos descuentos y la tasa siniestral y la tasa de prima no acompaña la tasa siniestral. Hay un desafasaje porque los costos están incluso subiendo por encima de los valores de la inflación".

Mauricio Bustos, Front Principal Manager de BBVA Seguros, dio cuenta de las fortalezas que tienen y lo que buscan con su oferta. "Buscamos involucrar a los multi canales del banco para poder avanzar en cuestión de seguros y requerimos una apertura de nuevos canales porque este nuevo mundo que te lo exige. Tenemos más de mil productores operando, algo que representa la historia de nuestra compañía".

Sobre la transformación digital que el sector vive, señaló que "la pandemia aceleró el proceso en todas las industrias y, particularmente en los seguros. El productor que tenía un contacto directo con el cliente, hoy lo tiene de manera virtual , algo que permite una mayor capilaridad. Esto es lo que demanda el mercado, mayores herramientas, mayor profundización en la relación, algo que le dio muchas herramientas al productor para poder tener una conexión más fluida".

Al referirse a las demandas del consumidor, Bustos plantea que "el primer punto es el precio, sobre todo en un contexto inflacionario como el nuestro. Lo otro que se busca por parte del cliente es la cobertura, que no sólo se cubra durante el siniestro, sino que también haya un acompañamiento de cara a la interacción que hay con la compañía de seguro. La ampliación de cobertura es fundamental, tenemos que ver qué otras cosas se pueden incorporar y es vital ver qué nuevos servicios se necesitan. La asistencia para ver desperfectos dentro de la casa, la carga de aire acondicionado. Son necesidades insospechadas que pueden subsanarse desde las aseguradoras".

Bustos también habló sobre la cultura aseguradora del país. "Tenemos una cultura muy poco aseguradora, esto se subsana cultivando esa cultura desde las bases, desde la escuela. Tener una conciencia aseguradora. También desde los medios de comunicación, desde las redes sociales que son un vehículo muy importante para enseñar lo que es una póliza, lo que es un seguro y el productor es fundamental en la transmisión del conocimiento del seguro".