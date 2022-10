La tecnología suma herramientas a un mercado que se renueva

La tecnología se consolidó en una industria ávida por expandirse en un país con poco desarrollo asegurador. María Almendra Hermida, COO & Co-founder de Autoinspector y Bartolomé Bunge, CEO y Co-founder de WeCover dieron un panorama de las posibilidades que se abren con la tecnología.

Hermida contó que Autoinspector nació a partir de un problema histórico del sector: el fraude. "Viene a resolver específicamente eso, a través de la tecnología. Somos una plataforma de inspecciones para registrar, autenticar, verificar bienes y personas".

La manera de trabajo es a partir de "flujos de inspecciones para distintos momentos y etapas de la vida del seguro. Que realmente se pueda verificar a través de inspección, en tiempo real, que lo declarado es igual o no a lo que se está viendo en las imágenes. Lo hacemos con distintos modelos de inteligencia artificial que hacen que ese resultado, ni bien se terminó de inspeccionar el bien, ya esté el resultado, en función de las reglas que haya dado la compañía".

Mejorar los tiempos es una de las claves de Autoinspector. "Una resolución de un siniestro que a veces tarda cerca de 45 días, se puede reducir sólo a lo que tarda una persona en realizar una inspección y tener un veredicto de si se va a a reparar o no, qué se va a reparar, qué daños se encuentran en el vehículo", cuenta Hermida.

Sobre la pandemia, la empresaria destacó que "nosotros nacimos en pandemia a partir de un problema que evidenció la no presencialidad, donde un montón de procesos que se hacían en las aseguradoras ya no se podían hacer. Fue la oportunidad perfecta, y se hizo el lugar para resolver con la tecnología estos problemas. Tratamos de traer, además de la solución tecnológica, cambiar la perspectiva. Y hacer este cambio de paradigma de que no se inspeccione sólo lo que se necesite por falta de recursos, hoy está la tecnología para hacer todo"

Bunge, por su parte, contó sobre la forma en que nació WeCover y cómo se adaptó a las nueva realidad del mercado. "Nace en 2014, junto con mi socio Santiago Estrada. Comenzamos a trabajar juntos como productores de seguros y en el desarrollo de nuestra propia cartera de seguros patrimoniales encontramos no solo la poca penetración del seguro en la región, sino que el mercado ponía la atención en riesgos tradicionales y desatendía a los capitales de un target en pleno crecimiento. Generalmente ofrecían coberturas de automotor a una generación que cambia de manera radical la movilidad, que no le interesa tener auto, y lo que más le interesa es el capital que lleva encima, su celular, su bicicleta, su computadora, su monopatín".

"Es ahí donde nace We Cover, una aplicación donde los usuarios pueden armar un inventario con todos sus bienes y decidir cuándo proteger, qué proteger y por el tiempo que quieran y administrar el 100% la vida de su póliza a través de su aplicación", cuenta.

"Comenzamos operando como intermediarios, pero luego de la pandemia, que evidenció la falta de agilidad de las aseguradoras y los canales de distribución, decidimos pivotear el modelo y enfocarnos en un modelo BTB de software as a Services, ofreciendo las capacidades de nuestra plataforma a las distintas aseguradoras y sus canales de distribución", cuenta.

En cuanto a las tendencias, el empresario señala que "es muy incipiente todo lo que es el Seguro On Demand, celulares si bien crece un montón, sigue siendo muy incipiente. En contraste con lo que es automotor y hogar es minúsculo. Hay muchísimo que trabajar ahí".

"Lo que buscamos hacer es entender como con la tecnología agregar valor y resolver cada punto de dolor de cada usuario y no usar la tecnología sólo por usarla, sino entendiendo el para qué y cual es el problema que está resolviendo", plantea.