Con una millonaria inversión, Bimbo vuelva a apostar por la Argentina, su nueva estrategia, ¿llegan los Takis?

Año y medio después de haber llegado a Bimbo como gerente general, Gastón Lo Russo está satisfecho con el camino recorrido que implicó un proceso de reconversión de la empresa de panificados de origen mexicano y que se corona con la aprobación de casa matriz de una inversión de unos u$s 90 millones en la planta de Pilar . "El triple de lo que se invirtió en Córdoba", es lo que puede decir el ejecutivo. Su receta no es muy diferente a la que aplicó en otras compañías por las que pasó: revisar el portafolio de marcas y concentrarse en las que más oportunidades tienen y más reconocimiento entre los consumidores e invertir en talento y renovar la empresa, incluso desde físico con la modernización de las oficinas de San Fernando. Fue así que Lo Russo hizo él mismo más de 1000 entrevistas de candidatos "que venían de multinacionales de primer línea". Y entraron 150.

"Podríamos vender un 50% más": la dura situación por la que Under Armour retrasa la apertura de nuevos locales

Sin Walmart, Changomas apuesta a sus marcas propias, locales de cercanía y seguirá con el Black Friday





"Ya somos referentes dentro del Mundo Bimbo en talento, hay personas que, con menos de dos años de compañía, ya son requeridas para puestos regionales", cuenta Lo Russo, quien siguen un consejo que le dio un gerente general cuando él comenzaba como asistente: 'Cuanto más crecés en la compañía más tiempo le dedicas a temas de personas'.

-¿Cuáles serían?

-Este año están creciendo mucho Fargo, en un segmento más mainstream y Bimbo artesano en un segmento más premium.

-¿Cuánto crecen?

-En un dígito, pero están creciendo en un dígito porque nosotros no tenemos capacidad de producción. Estamos hace más de dos años con capacidad topada y la buena noticia fue que logramos que casa matriz haga una inversión muy grande en la Argentina, que vuelva a invertir en el país.

-¿De cuánto es la inversión?

-No puedo decir un número justo pero para darte la magnitud, nosotros construimos en Córdoba una planta entera que se inauguró en 2016 y ahora estamos invirtieron en la planta de Pilar el triple de lo que costó la de Córdoba. Es una inversión enorme que va a traer fuentes de trabajo, en una categoría que es de consumo básico como el pan de molde donde estamos más que duplicando la capacidad de producción. Es muy buena noticia porque el consumo está creciendo y nosotros también, si bien no estamos pudiendo acompañar el crecimiento.

Bimbo acaba de anunciar que es main partner del equipo femenino del FC Barcelona

-O sea, ¿podrías vender más de ambos segmentos?

-Sí, hoy podríamos vender más pero necesitamos esta inversión. Se está dando algo curioso en la Argentina que, en realidad, está creciendo la base de la pirámide pero también están creciendo los productos premium. Hablo con colegas de otras empresas y está pasando exactamente lo mismo. Lo que menos crecen son los productos de precios medios. Lo que tenemos que entender es qué es de crecimiento orgánico y que es por las innovaciones que se lanzaron, por la publicidad que se hizo. Artesano, por ejemplo, lanzó pan brioche, pan de papa para hamburguesas que fue un éxito rotundo.

-El año pasado crecía más pan de molde...

-Sí. Pero ahora hay toda una moda con las hamburgueserías premium y el consumidor se está volviendo más sofisticado y presta más atención a qué pan le pone a la hamburguesa que hace en la casa, entonces todos estos panes premium están creciendo muchísimo. Y el pan de molde está creciendo un 8%, la categoría total, pero nosotros no estamos pudiendo acompañar ese crecimiento porque nos tenemos capacidad de producción.

Argentina es el quinto país en consumo per cápita de pan, pero solo el 16% de ese consumo es pan de molde. O sea, el argentino todavía está muy acostumbrado a comprar el pan en la panadería.

-¿Por la falta de capacidad perdieron share?

-Estamos ganando muy poquito share pero no estamos perdiendo.

-¿Cómo vendiste el proyecto en casa matriz?

-Todo el cambio que se hizo en la compañía, todo el cambio de estrategia la verdad que está dando sus frutos y la compañía a nivel mundial el grupo está volviendo a ver a la Argentina como una oportunidad.

-¿Está inversión en Pilar es para pan de molde?

-Sí, exacto. Esto abre la oportunidad, primero para cubrir la demanda que está creciendo a un ritmo que no podemos abastecer pero, quizá también para exportar, algo que siempre tuvimos pendiente y queremos avanzar.

-¿El 'quizá también' es por un tema de competitividad?

-Mirá, hoy no estamos haciendo esfuerzo por salir a buscar mercado externos porque no tengo capacidad de producción. Eso va a ser algo que a partir de la mitad del año que viene vamos poder analizar. Yo te comentaba que la Argentina es el quinto consumidor per cápita de pan, Chile es el cuarto y en ese país también se produce y también se está ampliando capacidad de producción.

-Es decir, competís la filial chilena en cuanto a los destinos de exportación...

-Sí.

-¿Esto te va a permitir hacer más lanzamientos?

-La compañía estaba en una situación muy crítica y esa fue la razón por la cual no se trajeron muchas innovaciones que en el resto del mundo están pasando. La empresa es número uno en el mundo en pacificados, y número uno en países desarrollados como Estados Unidos, España, Canadá y en esos países hay un portafolio de productos súper avanzado en temas de mejor perfil nutricional, todo un portafolio de productos saludables que nos gustaría traer a la Argentina pero no teníamos capacidad de producción, entonces tampoco pudimos lanzar muchas innovaciones. Todo eso viene. Inclusive en el mundo hay otras marcas que no tenemos en la Argentina y que están enfocadas en estos segmentos saludables y que tiene productos totalmente disruptivos.

-Siempre producción local...

-Sí, para producir acá. Hoy no estamos importando.

-¿Los nuevos lanzamientos podrían ser en 2023?

-Sí, el año que viene vamos a tener muchas novedades. En este momento está a toda máquina la ampliación de la planta que es la que desanuda todo eso.

-¿El año que viene ya podrían comenzar a crecer?

-En el primer semestre no. Pero a partir del segundo, sí. El poco crecimiento que tuvimos este año fue por mejoras en productividad, con las mismas máquinas tratar de producir de manera más eficiente.

-Cuando empezamos a hablar de los cambios nombraste la focalización en algunas marcas y ¿qué más?

-Una mejor estrategia de marketing en donde invertimos más en el consumidor, en campañas de publicidad y vamos a tener nuevos lanzamientos. Reforzamos mucho el departamento de marketing y ya están trabajando para traer muchas novedades.

-Hace poco lanzaron un fondo para invertir en start ups de alimentos...

-Sí, la compañía está apostando mucho a las nuevas generaciones, a temas de diversidad. Por ejemplo, mejoramos mucho el índice de género en la compañía y ya en puestos ejecutivos, en la Argentina, estamos en 40% de mujeres y si bien tenemos que seguir mejorando es un gran avance versus lo que teníamos.

A través del fondo se apoyan nuevos emprendimientos en alimentos que sean innovadores o disruptivos. Es un Comité internacional, con fondos internacionales y tuvimos récord de aplicaciones de emprendedores argentinos.

-Una de las categorías que buscan apoyar con el fondo es snacks... ¿Estás mirando esa categoría?

-Bimbo lanzó en el mundo los snacks Takis y son furor en los mercados en los que están como los Estados Unidos, España, Canadá. Hay furor con ese producto pero no se fabrican en la Argentina y hacerlo sería una inversión muy grande porque sería entrar en una nueva categoría y nosotros tenemos hoy como prioridad la inversión en Pilar. No está descartado pero no en el corto plazo.

-¿Importar Takis ni siquiera lo analizás?

-Lo que pasa que todo lo que es importado llega al país con precios muy caros para el consumidor local. Para que sea rentable lo tenés que producir en el país y hoy la primera aprobación que hemos logrado es para ampliar la capacidad de panes que es el corazón de nuestro negocio.

-Mirando el 2023, ¿qué es lo que más te preocupa?

-Me preocupa la inflación como nos preocupa a todos los argentinos. Se hace muy difícil planificar con los índices de inflación que cambian de un momento a otro. Es muy difícil hacer una proyección de inversiones a dos, tres años cuando nos cuesta pensar cómo va a ser el mes que viene. Pero, creo que fuimos exitosos en venderle a México un plan de negocios para que vuelvan a invertir en la Argentina.

Algo interesante es que los argentinos, todos, una pyme, una gran empresa estamos obligados a volvernos más eficientes. Este país no perdona la ineficiencia, te obliga a tratar de con muy pocos recursos hacer cosas maravillosas. En ese sentido, estamos teniendo buenos resultados: estamos logrando poner a Bimbo Argentina dentro del Mundo Bimbo como una compañía respetada por el nivel de talento, por la creatividad...

-¿El nuevo programa de Precios Justo implica algún cambio para ustedes?

-La compañía siempre colabora con todos los programas del gobierno. Como cualquier empresa alimenticia grandes tenemos diálogo fluido con el gobierno y estamos entrando en el programa de Precios Justos con varios productos. El problema es que si no logramos bajar la inflación, esos productos dentro de cuatro meses van a necesitar un aumento importante.

-Hace un año me hablaste de oportunidad y rentabilidad, oportunidad se logró la inversión , ¿y rentabilidad?

-Con precios congelados es muy difícil recuperar rentabilidad por ahí. Hoy todas las empresas estamos corriendo por atrás de la inflación. Por otro lado, la guerra hizo que la harina y todos los derivados del trigo aumenten mucho con lo cual es otro problema adicional para nosotros. Pero con todo ese talento nuevo que sumamos a la compañía estamos buscando todo el tiempo maneras creativas de crecer.