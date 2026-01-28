Mercadona se aleja de Carrefour: con el 29,5% de cuota de mercado supera con creces a su perseguidor más inmediato

En el negocio de la distribución alimentaria, Mercadona no solo reina con solvencia, sino que un año más consolida su liderazgo. La cadena que preside Juan Roig terminó 2025 con un market share de 29,5%, porcentaje tres décimas superior al que logró durante el ejercicio pasado. Pero, además, le come cuota a su principal, y cada vez más lejano perseguidor, Carrefour, que retrocedió hasta una participación de mercado del 7,2%, cuando doce meses atrás contó con el 7,4% de las ventas.

Los datos publicados en el informe del “Gran Consumo en España”, elaborado por NIQ (ex Nielsen) indican que el tercer puesto del podio corresponde a la alemana Lidl, que alcanzó una cuota del 6,2%, mejorando su índice de posicionamiento en relación al 5,9% del año anterior, hecho que le acerca aún más a la empresa francesa.

Pero si miramos cómo sigue el ranking con Dia más lejos de Lidl (4,8%), que logra el cuarto escalón tras desplazar a Eroski, cadena que cerró el año con un 4,3% de cuota, y a la que le siguen la cooperativa de distribución Consum con una porción del pastel del 4,1% y Alcampo con otro 2,9%, se puede concluir que la suma de los siete más inmediatos competidores de Mercadona suman todos juntos la misma cuota de mercado que la cadena valenciana, esto es 29,5 puntos porcentuales.

La evolución competitiva de las empresas en el mercado

Párrafo aparte para El Corte Inglés que es la que la que peor evolución competitiva tiene entre las grandes, con apenas 91 puntos, lo que se traduce en una cuota de mercado del 1,6%,y apenas superada por Aldi que controla el 1,8%.

Pero hay más: en 2025 Mercadona no sólo no abrió nuevas bocas de expendio sino que las redujo, cerrando el año con 1.603 establecimientos, diez menos que en 2024. En este punto, hay que añadir, además, que junto con Mercadona también Alcampo cerró tiendas (18), mientras que el resto llevó a cabo una política de apertura de locales. Veamos. Carrefour, Dia y Consum fueron las más activas con 76, 72 y 63 respectivamente.

En tanto, Lidl con 19 y Eroski (22) fueron las que se anotaron con aperturas más moderadas. Entre ambos grupos aparece Aldi con 27 nuevos centros.

El Corte Inglés tuvo el peor crecimiento del mercado durante el 2025. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Crecimiento por facturación en el mercado

Durante el ejercicio pasado, el mercado creció un 5,8% hasta alcanzar ventas por 131.000 millones de euros, cifra que marcó un nuevo récord para el sector y explica una mejora interanual del 5,8%. Vale destacar que esta subida se debe, principalmente, al incremento de los precios, que repuntaron un 3,2%, aunque los volúmenes comercializados también respondieron de forma positiva, con un 2,5%.

Por empresas, Mercadona lidera con amplitud con una facturación de 38.600 millones de euros en 2025, a la espera que en marzo presente sus resultados.

De acuerdo al informe de NIQ, por detrás de Mercadona se ubica Carrefour con 9.400 millones de euros. El listado sigue con Lidl, 8.100 millones y 6.300 millones para Dia. Eroski añade a la facturación global otros 5.600 millones, mientras Consum y Alcanpo van con 5.370 millones y 3.800 millones cada uno. Calculadora en mano, la suma de las ventas de los seguidores de Mercadona alcanza a los 38.500 millones, apenas 100 millones menos que el líder.

Mercadona fue el líder indiscutido del mercado en 2025. (Fuente: archivo) Shutterstock

Los alimentos frescos encabezan las subidas

Dentro de las categorías de gran consumo, la que más aumentó su facturación fue la de los alimentos frescos que llegaron a incrementar su valor hasta un 9,3%. La explicación de este fenómeno obedeció a las fuertes subidas de precios de algunos productos básicos, como los huevos (+6,6%), las frutas frescas (+5,5%) y las carnes (+3,8%), sobre todo la de vacuno y ovino.

Por su parte, los alimentos envasados también registraron un aumento de sus precios de un 4,3%, por el alza de los productos refrigerados y de las bebidas no alcohólicas. De hecho, sólo las bebidas alcohólicas sufrieron una caída en sus volúmenes.

Las marcas blancas si bien empiezan a reducir su ritmo de crecimiento, el 0,9% de mejora de 2025 les permite llegar a una cuota del 50%.

Amazon lidera el canal online

Según el informe de la consultora, el crecimiento fue de un 17,7% de las ventas en valor, frente al 9,1% de los súper pequeños o el 7,6% de las grandes superficies. En rigor, el impulso de este canal también se sitúa en la aceleración de la frecuencia, con crecimientos del 8% y alcanza ya un peso del 7,3% en la cesta de la compra.

En cuanto a operadores del canal online, el sitio de privilegio es para Amazon con una cuota en valor del 36,6% seguido por operadores multicanal o especialistas online; en concreto Mercadona se sitúa en segunda posición con una cuota de un 9,8% y Glovo en tercera con un 4,8%.