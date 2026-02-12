Luego de que se conocieron los posibles interesados en comprar Burger King, el director general de Alsea, Christian Gurría dijo en una entrevista que la marca seguirá formando parte del portafolio de la empresa que también opera Starbucks, Vips y Domino’s Pizza en la región. Si bien hace unos días se supo que hay cuatro grupos interesados en la adquisición de las operaciones de la cadena de comida rápida en la Argentina y Chile, el número uno del grupo mexicano relativizó la búsqueda de un comprador. En una entrevista con El Economista de México, Gurría aseguró que siempre están analizando opciones, pero aclaró “en realidad, no hay nada concreto”. Es que la primera intensión de la compañía que en la Argentina tiene más de 115 locales era vender las operaciones de Burger King México, Chile y Argentina a un mismo comprador. Sin embargo, las ofertas que recibió el BBVA, que tiene el mandato de compra, fueron por las operaciones de Argentina y Chile juntas y, en otros casos, separadas. Para reforzar su mensaje, el número uno de Alsea indicó que tienen planes de abrir seis tiendas nuevas en Chile y en México iniciarán una " importante remodelación de tiendas". “Hoy, la marca es parte de nuestro portafolio”, remarcó en la entrevista. Además, detalló la apuesta que está haciendo la cadena al Mundial de fútbol que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. “Estamos generando proyectos interesantes”, explicó. A pesar de los rumores de venta, en la Argentina, la cadena de comida rápida inauguró a fines de enero un nuevo local en el Alcorta Shopping. Ese día, Nicolás Iribarne, director general de Burger King Argentina y Chile, dijo que la marca está “fortaleciendo su presencia en plazas estratégicas y reafirmando su compromiso con un modelo de gestión directa, en el que Burger King es propietaria y operadora de todas sus sucursales”. La venta de Burger King se inscribe en un proceso de reordenamiento regional encarado por Alsea. El grupo mexicano, que desde 2006 opera la franquicia en la Argentina, ya había vendido el año pasado la operación de la cadena en España al fondo inglés Cinven y mantiene el foco en optimizar su portafolio de marcas y geografías. En la Argentina, la compañía aclaró que la transacción no implica una salida del país, ya que continuará con la operación local de Starbucks. En el plano regional, Burger King muestra realidades muy distintas según el mercado. En México, la marca se ubica como uno de los principales jugadores del segmento, con una posición cercana a McDonald’s. En Chile, en cambio, tiene una participación más acotada dentro del negocio de comidas rápidas. En la Argentina, con algo más de 110 locales, quedó relegada al tercer lugar del ranking, detrás de McDonald’s y de la local Mostaza, que en los últimos años aceleró su expansión y le ganó participación. Burger King, por su parte, es una de las marcas más conocidas del portafolio global de franquicias, parte del holding multinacional Restaurant Brands International, que también controla otras grandes enseñas del fast food mundial, como la canadiense Tim Hortons. La marca está presente en decenas de países y cuenta con miles de locales operando bajo licencias locales o regionales. Burger King llegó a la Argentina en 1989 y alcanzó más de 100 sucursales distribuidas en varias provincias La dinámica competitiva y la necesidad de ajustar modelos operativos han sido parte de la explicación de por qué Alsea decidió reestructurar su enfoque, lo que deja la puerta abierta a que operadores más focalizados en cada mercado tomen la posta.